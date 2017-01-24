Ирина Сагалаева. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, дорогой Том Катена!



Вы знаете, ведь мы совсем не знакомы, а читаю предложение за предложением, абзац за абзацем, и вижу в них добрые глаза и строгое лицо одного хорошего доктора. За всеми поступками, за каждым днём тяжелого труда стоит поистине Великий человек, надёжный и добрый врач. Надёжность есть плод хорошего воспитания, совестливой учёбы и огромного опыта, за которым стоит много лет тревожных бессонных ночей и кровавых будней.



С детства родители нас учат быть вежливыми, доброжелательными, всему, что могло бы послужить прогрессу цивилизации и укреплению моральных ценностей в обществе, а доброте душевной никто не учит. И мы часто считаем, что помогать другому – наш долг, обязанность, и часто не хотим выполнять эту “повинность” друг перед другом. Так мы потихоньку теряем человечность, убиваем вместо того, чтобы лечить, отворачиваемся вместо подать руку, убегаем, вместо остаться и быть вместе. “Мой долг как христианина – помогать другим”. Для Вас добрые поступки совсем не якорь, что тянет вниз, не давая ступить и шагу вперёд. Думаю, помогая людям, Вы защищаете их от войны, от того ужаса, что происходит вокруг, заботясь о каждом и оставляя частичку своего сердца, и то зерно, что было посеяно в семейной почве родительского сада, проросло, и разнеслись плоды по всему Южному Кордофану.



Иногда, да что там, всегда бывает тяжело, ведь добро не делается, когда всё хорошо, оно приходит к нам беде, протягивая руку помощи, вытирая слёзы обиды и понимающе кивает, мол, я с тобой, ты только держись, и обнимает, как когда-то в детстве обнимала мама ,несмотря на сделанные проступки.



“Жизнь без милосердия пуста”. И действительно, как Вы говорили, неважно в чём оно проявляется, главное оно ещё есть, ещё горит огонёчек, согревающий наши сердца, ведь нам так не хватает нежности, любви друг к другу. И с каждой спасённой жизнью, Ваше сердце охватывает пламя любви, не давая угаснуть другим, возвращая их с “небес на землю“.



Нам хорошо там, где нас любят и ценят, где наши поступки зажигает яркий огонёк в глазах окружающих, и если Ваш долг перед семьёй, людьми, Богом – помогать людям, то надеюсь, Вам сейчас спокойно от чувства неупущенной возможности этот долг возвращать, и из дня в день доказывать, что оказались в этом городе не напрасно. Вы приносите людям счастье.



Надеюсь, моё письмо найдёт Вас в добром здравии и подарит минуту хороших воспоминаний о прекрасных делах.