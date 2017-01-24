Александра Жаворонкова. Письмо герою «Авроры»

Дорогая Маргерит!



Читая вашу историю, мне кажется, будто я живу в другом мире, на другой планете или даже в другой цивилизации. То, что вы пережили, мне не могло присниться даже в самых страшных снах.



Я живу в далёкой маленькой и достаточно благополучной стране – Эстонии. Я росла в счастливой семье, где есть мама и папа, я никогда не видела как люди убивают друг друга и не была в детских домах. Я только читала об этом в книгах и смотрела в кино, но мне всегда хотелось верить в то, что этого в мире становится всё меньше и меньше. Мне кажется, что история должна делать нас мудрее и мы все должны стремиться к миру во всём мире!



Сегодня мне 25 лет и у меня есть ребёнок. Я смотрю на этого маленького человека, полного счастья, безграничной нежности и самой чистой любви и думаю, как же женщины могут оставить этих беззащитных малышей и лишить их самого главного - материнского тепла, заботы и любви. С каждым днём во мне всё больше растёт желание взять в свою семью ребёнка из детского дома, но пока у меня нет такой возможности. Признаюсь, что мне с одним пока трудно, поэтому вы в моих глазах героиня! Вы удивительный человек, наполненный невероятной жизненной силой, колоссальной жизнерадостной энергией и милосердием к людям! Это то, чего не достаёт очень многим в нашем мире и то, о чём мы наверное все забываем. Сегодня очень многие люди заботятся лишь о своём благополучии, не говоря уже о том, что они готовы получить желаемое любой ценой, забывая о морали и нравственности. Но благополучие – не всегда счастье. Счастье – быть любимым, заботиться о близких, дарить любовь миру и заниматься любимым делом. Мне кажется, что вы и есть тот пример счастливейшего человека! Вы стольким детям подарили любовь и возможность жить. А ведь дети – это наше будущее, и как необходимо о нём заботиться! То что вы делаете – невероятно, а главное что вы делаете это с открытым сердцем, искренним желанием помочь и с огромной отдачей, не требуя ничего взамен.



Я считаю, что о вас должен знать каждый человек на нашей планете. О вас нужно писать книги и снимать кино. Вы учите нас всех любви к миру, к жизни, к детям, к близким и всем, кто нас окружает. Напоминаете о милосердии и мужественности, о силе духа и терпении. А главное, что я поняла это то, что каждый человек способен совершить добрый бескорыстный поступок. Но чаще всего нам мешает самая простая лень или может быть неуверенность в своих силах и надобности. Людям во все времена надо учиться любить друг друга сильнее и помнить о том, что всегда кому-то может понадобиться наша помощь.



Спасибо, Маргерит, за то, что вы есть и за то, что вы делаете!



Я счастлива о вас узнать и желаю вам огромного здоровья.



С благодарностью и восхищением,

Александра



