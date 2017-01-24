Елена Королева. Письмо героям «Авроры»

Уважаемые Маргерит Баранкитс, Седа Гулам Фатима, Том Катена и Бернар Кинви!



Если бы поколения будущего планеты Земля могли отправить послов поколению настоящему, то они, без сомнения обратились бы к Вам с целью установления дипломатического контакта.



Потому что наиболее объективно судить о реальных и наиболее острых потребностях корабля, в трюмах которого бушует эпидемия, могут не насельники золоченых кают первого класса, не пассажиры комфортных салонов класса эконом, но те, кто отважился спуститься к бедствующим в трюмы, чтобы сражаться с болезнями, нищетой и насилием и победить их. И тем самым спасти и продлить в будущее жизнь всех обитателей корабля нашей планеты.



Тяжесть положения трюмов – наиболее незащищенных слоев населения планеты – в значительной степени связана с тем, что так называемые «фундаментальные человеческие ценности» до сих пор не являются безусловными. В обществе, где доступ к медицинской помощи и образованию в большинстве случаев определяется такими преходящими факторами как уровень достатка и местоположение, можно ли говорить о том, что сохранение здоровье и приращение знания являются безусловными ценностями?



Казалось бы ценность самой человеческой жизни настолько велика и понятна, что данный вопрос не стоит обсуждений. Однако, достаточно назвать человека или группу людей сепаратистами, террористами, преступниками, неверными, чужими или применить иной ярлык, и применить его весьма обобщенно, как жизнь обвиняемых и их близких оказывается не дороже кассетной бомбы. В области политической риторики геноцид легко превращается в «защиту границ», «установление порядка» или «борьбу за права народа». Люди принимают решение о вмешательстве или не вмешательстве в конфликт на основании ярлыков, полагая, что «грамотная риторика» позволяет им «сохранить лицо». Тем не менее это лицо остается звериным.



Трубы кирпичных заводов Пакистана дымят так же как их братья-близнецы в Дагестане, и везде, где безысходность нищеты идет бок о бок с жаждой наживы. Ошибочно думать, что рабский труд применяется только в примитивных производственных циклах. Напротив, сверх-современные гаджеты выходят с конвейеров, процветающих на базе использования рабского и кабального труда, безрадостного, бесперспективного, основанного на принуждении. Торговля органами, секс-услуги, киднеппинг – и это далеко не полный перечень предложений глобальной индустрии работорговли, которая даже не является признанным бедствием, а потому большинством не видима и не осуждена.



Нищета, как общая беда, не объединяет, но разделяет, растягивает на враждующие группы, где каждый готов бороться до смерти за ощутимые или мнимые преимущества. Любое сравнительно небольшое отличие в уровне достатка или образования, немедленно приводит к формированию «элитарных групп». Закукливаясь в хороших районах, правильных школах, закрытых клубах, счастливчики очень быстро теряют связь с реальностью, в которой полно страдания, как следствие не выполненный нами работы. Разобщаясь на классы и группы, преувеличивая и переоценивая непроницаемость и весомость этнических и культурных границ, мы теряем связь с будущим которое, тем не менее, надвигается на нас с неотвратимостью цунами.



Глобализация раз за разом преподносит вящие доказательства того, что изоляция в золотом бункере не возможна. Ни стены, ни крепости не спасут цивилизацию от ее собственной теневой стороны. Не только технологии, но прежде всего жажда наживы, ложь и насилие приобретают характер глобальной неотвратимости.



И именно в этой реальности поистине бесценен Ваш пример, Ваш образ мысли и действия! Ни риторика бесплодных собраний, ни бряцание оружием устаревших военных союзов, но действенная помощь, точная и адресная там, где она особенно нужна и промедление смерти подобно. Помощь системная, многолетняя, основанная не безусловном принятии общечеловеческих ценностей.



Какими крупицами в океане страданий выглядят порой в том числе и для Вас самих эти усилия. Благословенные гребцы с картины Хиросигэ! Мощь вашего опыта заключается в том, что Ваш героизм является работающей моделью, прототипом системы кризисной социальной терапии будущих поколений. Из темных трюмов, из недр недопрожитой истории очеловечивания вы несете отчетливое видение будущего Земли!



Да будет так!



