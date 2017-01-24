Лилит Джулфалакян. Письмо Седе Гулам

Дорогая Седа Гулам, я пишу вам словами глубоко выражавшие чувства, которые выходят из моего сердца, слова восхищения храбрейшим женщинам в 21 веке. Ваши жизни, ваши поступки, которые заставляют думать о том, что в мире хватит и одной точки света, с которым возможно рассеять темноту и мрак из наших сердец. За одну секунду, за одно мгновение можно стать другим человеком, потому что жизнь словно целая Вселенная, которую от тебя тайно скрывали всю жизнь вдруг открывается тебе. Ваша жизнь как будто большая книга, которую читаешь и думаешь,-«Они не имеют права заканчиваться, открываться перед тобой и потом покидать тебя. Вы сражаетесь ради нас всех, каждый миг вашего сражения, каждая капля крови ваших родственников, друзей, семьи за то, чтобы установить справедливость во всем мире. Главное не думать о том, что все люди будут помнить вашу храбрость и самопожертвование, достойные всегда будут помнить, а незаслуженные всегда будут мутить ваше имя не поэтому что вы не заслуживаете, а просто потому, что они боятся жить среди тех кто может делать кое что лучше всех, это не страх по отношению к вам, это страх по отношению честной жизни.



В нашем мире не всегда слова имеют хороший смысл, иногда они несут только ложь и делают нам больно, не всегда поцелуи значат любовь, иногда они несут предательство, не всегда улыбки имеют радости, иногда они приносят горе, и не всегда быть одинокой бывает плохо, иногда так счастливее. Мы не всегда должны ненавидеть людей за то, что они плохие, потому что без них мы не сможем быть героями, стать частью той радуги, которая после дождя всегда покрывает небо своими цветами, мы лишь должны быть благодарны тем людям, которые входят в нашу жизнь и делают ее прекрасной и еще благодарны тем, которые делают еще лучше выходя из нее. Я лишь хочу, чтобы вы никогда не сдавались и сражались за то бремя которое принадлежит вам и тогда мы будем продолжать сражение за все что будет мешать упорно двигаться вперед. Я преклоняюсь перед вами великие женщины мира Глория Стейнем, Индира Ганди, Малала Юсуфзай, Амелия Эрхарт, Роза Ли Паркс, Мать Тереза, Хиллари Клинтон, Кондолиза Райс, Мишель Обама, Седа Гулам, Маргерит Баранкитс и всех остальних женщин, которых я не успела упомянуть в моем письмe.