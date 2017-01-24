Наринэ Давидян. Письмо герою «Авроры»

Интересно, снятся ли Вам сны, доктор Том? Сны о прежней жизни, о детских мечтах, увлечениях, о семье, или может быть сны о будущем, и какое оно это будущее. Каждый день Вы спасаете жизни людей, не зная, будет ли на Вашем пути другая реальность, без войны, боли и лишений.



«Люди холмов», может быть, не ведают о своем будущем, но не трудно догадаться, о чем они мечтают в настоящем. И даже в минуты отчаяния они умудряются видеть прекрасное в мире сквозь мрак войны. «Людей холмов» не сломить, их рассудок трезв, а помысли чисты. В этом их сила, и многим есть чему у них поучиться.



В жизни не всегда легко сделать выбор, особенно, когда ты стремишься пройти по новым неизведанным путям, по нехоженым тропам. Вы выбрали свой трудный путь, остались с этими людьми, сделали их частью своей жизни. Мир, долгожданный мир для «людей холмов» когда-нибудь обязательно наступит, а сегодня у этих людей есть доктор Том, а значит, есть вера, есть будущее.



Помню в детстве, дома на стене висела картина, на ней был изображен густой мрачный лес и огромный медведь, которого я очень боялась. Иногда мне казалось, что медведь вдруг оживет и утащит меня в чащу, навсегда, и я больше никогда не увижу маму. Сейчас, когда я уже повзрослела, пережила много и грустных и веселых дней, я готова войти в этот страшный лес и сказать медведю, что я его больше не боюсь.



Война — это ад. Да. Но, даже в эти тяжелые времена, эти люди не перестают верить в то, что Бог не оставил их, Он рядом и любит их, доказательство этому— Вы. Но не только Вы, но и Ваши родители, доктор Том, герои. Находясь за тысячи километров от Вас, они совершают свой родительский подвиг— они наверняка молятся за Вас, они душой и сердцем с Вами и верят в праведность Вашего дела.



Доктор Том, я живу в стране, которая на протяжении долгих лет отвоевывает свое право на самостоятельное независимое существование. За эту свободу, за будущее моих детей, которым я еще не подарила жизнь, мы проливаем кровь. Я не понаслышке знаю, что такое война, какие чувства она рождает в человеке и какие силы нужны для преодоления страха и отчаяния. А Вам, доктор Том, бывает страшно? Ведь страхи, которые сеет война, не исчезают и не забываются. После войны я стала бояться фейерверков, тех безобидных фейерверков, которые созданы для того, чтобы вызывать у людей восторг, радость, веселье.



Ваша жизнь похожа на молитву, которая исцеляет больных, вдохновляет слабых, дает человеку силы устоять. Вопреки всем преградам. Устоять.



P.S. Миру, в котором звучат выстрелы орудий, в церквях поются молитвы и звучит плач новорожденного, Вы очень нужны, доктор Том. Очень.