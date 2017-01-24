Алима Ахметова. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте Маргерит Баранкитс!



Меня зовут Алима, я из Казахстана. История, которую вы видели, своими глазами и присутствовали при делах, тронула меня до глубины души, и заставило задуматься, ведь по всему этому огромному миру есть такие дети, которые нуждаются в тепле и заботе. Но людей которые готовы дать того в чем нуждаются они очень мало….. и мне от этого становится грустно, но вы исключение дети, которых вы спасли, им очень повезло, я очень рада за них. Судьба приготовила им суровое испытание, пожалуй, самое жестокое, которое может быть в жизни, но тут появились вы и показали свое стойкое мужество. За что я говорю вам огромное спасибо, если бы не вы, то что бы случилось с теми детьми, которые наверняка сейчас улыбаются и находятся в тепле и уюте.



Когда я вырасту, я хочу стать таким человеком, который принесет детям много радости, как и вы.



Сейчас не очень то и безопасное время, во многих странах идут войны… у скольких людей отняли все их планы на жизнь, не только у взрослых людей, но и детей. Которые даже не прожили, свои полжизни, от этого становится не по себе, и хочется что бы эта огромная планета жила тихой жизнью.



Я много видела таких детей, которые нуждаются хоть в каком-то внимании, мне их очень жаль. К сожалению, в нашей стране, да и не только очень большая проблема, с каждым днем число детей оставшихся без опеки возрастает.



Однако если взглянуть на ситуацию, то именно сироты становятся сильнее и напористее. Сироты порой добиваются больших успехов, но какое достижение может быть теплее материнских объятий, не правда ли?



Каждому из этих детей хочется получить свою порцию тепла, но при этом не у всех есть такая замечательная возможность. Главное, шагнуть навстречу! Не остаться равнодушными! Все в руках людей! Думаю, вы согласны с этим…



Также еще одна огромная проблема это – СПИД. Сегодня тысячи людей во всем мире умирают от СПИДа, это знаю не только я, но и вы. СПИД — это всего лишь следствие, так сказать, убийца номер два. Убийца номер один — это повальное невежество общества. Пока еще не существует вакцины или другого эффективного средства от СПИДа, и это очень плохо… то чем вы сейчас занимаетесь достоин многого, да это трудно и психологически, и физически, но это того стоит, вы спасаете миллионы людей, вы дарите им жизнь, надежду, мечту… Как хотелось бы, чтобы таких людей как вы было побольше, которые смогли бы помочь нуждающимся людям не падать духом и продолжать идти, во что бы там не стало. Но, как я раньше говорила таких великодушных персон очень мало. Если бы у меня была золотая рыбка, которая исполнит мои три заветных желания, я бы пожелала что бы на свете все люди, нуждающиеся в лечении, каким бы он ни был, выздоровел, что бы в мире не было войн, согласитесь ведь это очень страшная штука и чтобы мои родные всегда находились рядом со мной. Вот эти вот три самых важных вещей Здоровье, Мир и Забота все что нужно мне. А что думаете вы? Что для вас самое главное? Я сама всегда, если могу, стараюсь помочь нуждающимся! Но так как я ещё сама не зарабатываю деньги, мне приходиться согласовывать с родителями. Как итог, хочется всему миру сказать "люди, занимайтесь благотворительностью, дарите хоть немного счастья тем, кого жизнь лишила этого! Будьте добрее, и мир вокруг вас тоже станет добрым!" я не перестану это говорить, и надеюсь, хоть кто то прислушается.



Пожалуйста, никогда не бросайте над тем, чем вы сейчас работаете это достойно больших наград и похвалы, надеюсь, что я стану такой же доброй и мужественной как вы.



Тот, кто не желает поднять упавшего, пусть страшится

упасть сам, ибо, когда он упадет, никто не протянет ему руку.



Ссади