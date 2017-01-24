Елена Айрапетян. Дающим веру

«В любви нет страха» 1 Иоанна 4:18



Дорогая Маргерит! У нас снова выпал снег и моей радости нет предела! А еще, сегодня я снова видела чудо! Он был немного больше школьного рюкзака, который болтался на его спине. Казалось, что если бы не этот рюкзак, то мальчика сдует ветром. Он шел медленно, внимательно смотрел под ноги и что-то напевал. Такой смешной. А потом быстро побежал к толпе мальчишек и пробился в самый центр. Сначала я подумала, что это его друзья, но потом услышала громкие крики и плач. Когда мальчики увидели, что я иду, сразу разбежались. Остался он, сидел на снегу с поцарапанной щекой, без одной варежки, весь в слезах… и улыбался: в ноги ему изо всех сил вцепился маленький грязный комок. Едва в этом комке можно было разглядеть котенка.



«Я его спас!» - гордо заявил герой, у которого не было двух передних зубов. Я помогла достать его портфель с дерева, и мы оба пошли навстречу к его маме, которая, как обычно, ждала Артура у магазина. Я несла вещи, а он нес котёнка и вслух размышлял над именем своего нового друга.



Оказалось, те мальчики отличаются жестокостью, пристают только к тем, кто слабее; на них часто жалуются, но все без толку. Об этом мне рассказала мама Артура. А ещё она рассказала, что Зузу (так назвал Артур котёнка пока еще непонятного цвета) не первый спасёныш! У них уже есть кот Бумеранг, которого мальчик нашел со сломанной лапкой. Многих найденышей они пристроили в добрые руки.



«Мама! Теперь Буми будет папой для Зузу, правда?!»



Маргерит! Я смотрела на этого маленького мальчика и понимала, что всё в этом мире можно исправить, пока есть такие герои! Герои, которые без малейшего сомнения кидаются на помощь к тем, кто не может себя защитить, к тем, чья жизнь под угрозой. Им не страшно, что их могут высмеять, ударить или поцарапать.



Они несут в своём сердце огромную любовь, свет и огонь! И этот огонь в будущем, возможно, зажжёт миллионы сердец с гаснущей надеждой! Так же, как это сделала ты! Не думай, что добро пропало! Не отчаивайся! Оно есть! Эта бесстрашная любовь, которая спасет мир!



Спасибо, что научила меня видеть красоту и любовь в каждом дне! Спасибо, что научила своим примером размышлять и чувствовать.



Девочка, которая верит в силу настоящей любви.



P.S. Когда я начала работать официанткой и добиралась в самые жаркие дни на работу, я видела людей, которые трудятся под палящим солнцем, укладывая асфальт. Я поняла, что мне не на что жаловаться.



Каждый раз, когда на работе мы тоннами выбрасывали недоеденное, я думала о людях, которые живут в деревнях и голодают.



Когда нам каждый день летом выключали воду, я думала о детях Африки, у которых даже нет надежды, что вечером точно будет вода.



Когда меня называют дурочкой, за то, что я тайком подкармливаю животных, я вижу благодарность в глазах и понимаю, что только доброта способна изменить этот мир. И пусть мне каждый раз говорят, что я не выживу в этом жестоком мире без когтей! Пусть!



Я твердо верю, что «пока ты чувствуешь чужую боль, ты – Человек». Я знаю маленьких героев и знаю героев, которые меняют этот мир – и этого мне достаточно!



Спасибо, Маргерит, ты даёшь мне надежду, даёшь мне силы и веру!



