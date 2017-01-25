Максуд Сарсембаев. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте Том! Меня зовут Максуд. Я прочитал удивительную историю вашей жизни и рассказал ее моему отцу, потом мы долго говорили:



- Том Катена жил в хорошей семье, у него были любящие родители – начал я разговор - Он получил прекрасное образование, впереди его ждала блестящая карьера, а значит и уважение в обществе, высокий статус и достаток. Ведь мы все стремимся к этому. Но он живет и работает в самой бедной стране мира, в отрезанном от всего мира регионе, где идет жестокая война и ежедневно гибнут люди. Довольно редко кто делает такой выбор.



Отец на какое-то мгновение задумался, потом ответил:



- Я всегда удивлялся и одновременно восхищался такими людьми, как Том Катена. У меня всегда возникал один и тот же вопрос: что движет ими? Почему они так поступают? Ответ на этот вопрос может быть только один - это божий промысел. Этих людей избрала сама судьба, они делают то, во что верят и несут свой нелегкий крест.



- Если бы таких людей было бы больше, то мир бы изменился к лучшему.



- Героев не может быть много, скорее они исключение и их поступки не всегда понимают люди. Наверное, это про них говорят, что в них есть «искра божья». Когда они находят свой путь, их жизнь приобретает смысл.



- Том Катена говорил в одном из своих интервью, что его тоже одолевали сомнения. Прав ли он, что уехал из своего любимого Нью-Йорка, прав ли он, что остался, сможет ли он выдержать испытания, выпавшие на его долю. Сомнения в том, что все чтобы он не делал, сколько бы не спасал людей, он не может изменить существующее: жестокость и насилие продолжаются. У «людей холмов» нет будущего и они продолжают жить в невыносимых условия.



- Конечно у каждого человека бывают моменты когда его одолевают сомнения. Но он говорил и про надежду. Надежду, которая дает силы жить «А если надежда есть — даже самый маленький лучик — люди продолжают идти вперед». И еще Том пишет, что полюбил этих простых людей, обладающих мужеством и силой духа, искренностью и простотой



- Я вспоминаю кинофильм режиссёра Фрэнка Капры, снятый в 1946 году и вдруг представил, что Том идет по Кордофанскому городу Гидель и вдруг видит на двери полуразрушенной больницы висит замок, а людей, которых он раньше знал, уже нет. Они погибли или умерли от ран потому, что из-за жестокой войны врачи покинули их. Но к счастью этого не случилось, «врач Том» остался и продолжает их спасать, хотя ему не раз предлагали покинуть Кордофан, когда начались жестокие бомбардировки.



- Том Катена, человек у которого очень сильно развито чувство долга, совести. Он не может сдаться и просто оставить людей, которые на него надеются, которые в него верят и которые от него зависят. Он не смог бы их подвести. Сердца этих людей не отпускают его.



- Это верно отец. «Люди холмов» сравнивают его со Спасителем. Его ежедневный подвиг продолжается.



Я знаю Том, что вы верующий человек и пусть Бог поможет вам в ваших делах и мы тоже верим что придет время и в стране « Нубийских гор» наступит долгожданный мир и «люди холмов» обретут свое счастье.