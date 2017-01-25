Юлия Кочерга. Письмо герою «Авроры»

С самого детства многие мальчишки мечтают стать героями – пожарными, космонавтами, полицейскими – теми, кто так сильно нужен обществу, чтобы его спасать и прославлять. От кого спасать? – тогда они не задумываются над этим вопросом. Но подрастая, начинают понимать, что герой – это не профессия, а общество безустанно внушает им, что без профессии они будут не нужны… Вера теряется, принципы и убеждения у многих меняются, реальность снимает с них сказочные очки детва. И ребята часто выбирают себе другой путь.



Кем ты хочешь стать? – это один из самых часто задаваемых вопросов ребенку. И дальше этот вопрос задаёт не только кто-то из взрослых, но и каждый человечек сам себе.



Вспомните себя мальчишкой. Кем тогда Вы хотели стать? Часто ли в Вашем доме звучало слово «герой», и кто под ним скрывался, какой образ?!



Кто сейчас в Ваших глазах герой, как он выглядит?! И реален он вообще?



К сожалению, те герои и та вера в них, которая была в нашем детстве, так сильно стирается и меняется с нашим возрастом, что мы часто говорим сами себе, что героев в реальности нет. Они существуют только в мифах, сказках, легендах…



А что если не так?! Что если всё наоборот?! Что, если это не сказка, а суровая реальность, которая, К СЧАСТЬЮ, даже видится, не то, что чувствуется и проживается, немногими из нас.



Я никогда не хотела быть героем, как-то просто об этом не задумывалась. Но с самого детства я мечтала о том, чтобы МОЁ ИМЯ ЗВУЧАЛО, и, ко всему, с положительной окраской, чтобы я была ИЗВЕСТНА, и, конечно, благодаря только хорошим делам. Прошло время. И сейчас моё имя звучит и с экранов телевизоров, и со сцены – я стала ведущей, и да, я творю добрые дела. Но всё это не то. Сейчас мне не это нужно. Сейчас мне нужна не известность, а лишь добрые, хорошие дела, которые я могу совершать не только для своих близких, но и для каждого нуждающегося. Я стала психологом. Неизвестным, пусть безымянным-безрекламным, но психологом. Для тех, кому надо, для тех, кто нуждается…



Бернар, может, Вы не согласитесь с моим мнением с первого раза, но я думаю, что Вы попали в сказку. Да, в ту самую, о которой мечтают многие мальчишки в своем детстве! Может, Ваша мечта сбылась?! И что же тогда делать, когда мечты больше нет?! Загадывать новую?.. Я думаю, жить с тем, что эта мечта дала и даёт…



Я никогда не была в той реальности, в которой Вы засыпаете и просыпаетесь. В которой Вы завтракаете, поёте, танцуете, улыбаетесь, пишите письма и мечтаете. Для меня это как другой мир. НО я знаю, я верю, что это не суровая реальность и не просто «предлагаемые обстоятельства» – это, действительно, сказка. И Вы в ней добрый принц. Тот, кто спасает целое королевство от зла. Тот, кто обязательно его спасёт. Тот, кто пишет эту историю, эту сказку. Тот, кто верит в её хороший конец! Вы дарите спасшимся, благодаря Вам, людям не просто ЖИЗНЬ, Вы дарите им целую СКАЗКУ, Вы дарите им МИР, в которой они уже практически перестали верить… И теперь открывают его по-новому. И жизни этих героев не просто легли однажды очень хорошим писателем на бумагу, они легли в историю!



И теперь каждый из них может написать свою ДОБРУЮ СКАЗКУ!