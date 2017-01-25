Анаит Нагдалян. Письмо герою «Авроры»

Уважаемая Седа Гулам Фатима,



Как-то раз я услышала фразу, основная идея которой была примерно таковой: «Учите девушек отваге, а не совершенству». Вы - одна из самых отважных женщин, о которых я когда-либо знала. Конечно, Вам не единожды об этом говорили, и Вы сами об этом знаете, но все же.



Прежде чем писать это, я прочла множество статей, посвященных Вам и вашей деятельности. Ведь было бы странно писать письмо человеку, о котором совершенно ничего не знаешь. Я не знакома с Вами лично, но поступки много говорят о человеке, не правда ли? Но давайте вернемся немножко назад, я объясню.



Думаю, первым, на что я обратила внимание, было имя. За свою пока еще короткую жизнь, я встречала двух людей по имени Седа.



Первой была соседка – маленькая восьмидесятилетняя женщина с большим сердцем, пытающимся согреть не только ее продрогшее тело, но всех, кто находился вокруг. Только лишь раз взглянув на тебя, она могла прочесть все, что ты сам не мог, и одним только словом помочь тебе выбрать путь. Она поправляла белые волосы под платком своими тонкими, красивыми пальцами – единственным, что осталось ей от молодости, и начинала свой сказ о жизни, которую бы ты никогда не увидел в ее простоте.



Вторая Седа – мой лучший друг, первый и единственный настоящий. Она похожа на тех друзей из книжек, которые непременно примчатся на всех парах, как только возникнет надобность. Она тянет меня вверх. Она многому меня научила, на многое открыла глаза или изменила взгляд. Она одна из самых смелых и умных девушек, которых я когда-либо встречала. Именно Седа объяснила мне, что такое феминизм и зачем он нужен, почему мы должны бороться, почему женщина важна и должна знать это.



Мы родились и воспитывались в относительно привилегированном положении, где нам не часто указывали, на то, что «мы девочки», поэтому, мы смогли дорасти до феминизма, а точнее он смог добраться до нас, и мы поняли. Девочка, которая дралась с мальчиками старше и сильнее ее, разбивала костяшки и носы, защищая младших сестер и свое право жить и расти на чужой земле, которой позже наказывали быть женственнее и слабее, не стричь коротко волосы и поскорее выйти замуж – она поняла.



Вам же в далеких глубинах Пакистана не требовалось понимать, Вы знали. С самого начала. Перед Вами не было размытого градиента серых цветов, был черный и Вы захотели его выбелить, потому что внутри вас был именно это цвет – белый. Он не соответствовал реальности, и Вы решили изменить именно ее. На это требуется недюжинная сила духа. Для многих проще было бы измениться самому или притворяться. Но преодолев гонения, мучения, осуждение, непонимание и множество других ужасающих вещей, сложно передаваемых при помощи слов, Вы продолжили свой путь.



Вдохновение, вселяемое в людей по всему миру, надежду и силы – все это излучает Седа Гулам Фатима. Понимание именно той капли в море – есть то, что она иллюстрирует. Изменив что-то частное, близлежащее, близпрогнивающее, ты позволяешь разрастись плодоносящему дереву на каменистом участке, вытащи пару булыжников из земли и другие поймут, что она чего-то да стоит.



И маленькие мальчики не будут знать боли во всем теле.



И маленькие девочки перестанут взрослеть так быстро.



И мамы научат их быть отважными.



И они будут отважными, но пока еще только в своем детском мире.



P.S. В одной легендарной песне есть строчка, перевести ее можно примерно так: «Прощай, Человечество, настало время расставаться» - но благодаря таким людям как Вы, прощание можно отложить. И пусть тот черный цвет пока не белый, но он начинает линять.



P.P.S. Я же теперь знаю трех разных женщин по имени Седа, разных и по-своему потрясающих.



«Да прибудет с Вами сила»,



С наилучшими пожеланиями,



А.Г. Нагдалян