Вероника Дюкарева. Письмо герою «Авроры»

Уважаемая Маргерит!



Ваша история необыкновенна! Она вдохновляет и завораживает…



В повседневной жизни, мы достаточно часто слышим слово «волонтер», настолько часто, что это слово перестало быть чем-то особенным. Наверное, это даже хорошо, ведь оно олицетворяет добро и готовность помочь просто так, по тому, что кому-то нужна помощь. Но, в тоже время, оно потеряло свое очарование, свой шарм. Оно стало слишком обыденным. У нас больше не осталось слов для того, чтобы описать таких людей как Вы. Впрочем, я лукавлю, «волонтер» - это не совсем про Вас, да и нужное слово у нас есть. Альтруист. Это тот самый тип, который большинство людей боится, потому что в обществе эгоистов бескорыстный человек вызывает только страх - ведь он не предсказуем.



К сожалению, мне далеко до альтруизма. Я понимаю всю важность волонтеров, но… Я восхищаюсь Вашим мужеством. Наверное, я не смогла бы так, не выдержала бы того, что пережили Вы. Для меня, обычной городской девушки, отсутствие приемлемого душа или туалета, даже ржавая ванна уже маленькая катастрофа. Да, причина именно в этом – в нежелании выйти из своей зоны комфорта. Но я верю, что, рано или поздно, найду свой способ помогать людям, правда, более скромный и менее значимый.



То, с чего начинался Ваш путь, те зверства, с которыми Вам пришлось столкнуться, выглядят нереальными. Сегодня кажется, что все это закончилось много веков назад, а 30-40 годы XX века были временным помутнением мирового рассудка. Но есть Вы. Та, кто является не только очевидцем событий, но и их проводником в большой мир…



Признаюсь, я не сильна в географии и, если бы меня попросили до того, как я прочитала Вашу историю, показать Бурунди на карте, то я бы не смогла. И, конечно, о гражданской войне, геноциде и беде Вашего народа я не знала. Как и сейчас не знает множество людей по всему свету. Когда понимаешь это, понимаешь и ценность таких историй, ценность подвигов, на которые способны немногие. Вы спасали тех, кого Ваши соплеменники считали врагами, потому что Вы знали – человек не может быть ответственным за свое происхождение. Это важно. Это действительно важно. Для всех.



20000. Эта цифра может кому-то показаться маленькой. А если мы говорим о жизни? Разве такое может быть маленьким? Спасение 1 жизни – это подвиг, а спасение стольких жизней... В мире существует множество тех, для кого героизм – профессия. Это хирурги, спасатели, пожарные. Но их подвиг ограничивается спасением жизни. В мире существует множество тех, для кого героизм принимает непривычные, странные формы. Это воспитатели, учителя, педагоги. Но Вы не просто спасаете и воспитываете тысячи детей, Вы даете им второй шанс, вторую жизнь, в которой нет зла, войны и смерти, а только любовь и добро. Жизнь, которой они смогут распоряжаться. Жизнь, которую они смогут построить так, чтобы Вы ими гордились. Надеюсь, совсем скоро некоторые из них вернуться к Вам в новом качестве – как врачи, учителя, юристы. Вернутся, чтобы помогать тем, кто еще нуждается в помощи, чтобы передавать надежду на лучшее все новым и новым людям. А затем, передать знания и печальный опыт уже своим детям.



К сожалению, рано или поздно эти уроки забудутся, и история повториться вновь. Это неизбежно. Но сейчас, пока у нас есть время, пока в мире есть такие люди как Вы, мы можем попытаться отсрочить этот миг. И кто знает, может быть, когда история зайдет на новый виток, мир вспомнит о добре и зле и вовремя сумеет остановиться, не перейдет ту черту, которую когда-то мы уже перешли.





