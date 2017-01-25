Роман Кайсаров. Давайте сочинять сказки!

Я очень люблю сказки. И мультфильмы. В домашней библиотеке стоят, зачитанные до дыр сказки народов мира и современные сказки. О добре и справедливости. Назидательные и поучительные. Есть даже сборник страшных, колдовских сказок – то еще чтиво на ночь, скажу честно! Часто сказки превращаются в другой вид искусства – мультфильмы. На всех премьерах – я первый в очереди за билетом. Сказки и мультфильмы оставляют на нас прочный след, с этим сложно поспорить! Недавно в интернете я наткнулся на шутливое описание сказочных героев, в стиле «мема», в котором Незнайке присвоили такие черты, как «слабоумие и отвага». Черт возьми, в детстве я прочитал Незнайку на Луне около двадцати раз! Некоторые места я мог цитировать! Это мой наилюбимейший герой! Повлиял ли он на меня? Честно – еще как!



Мир взрослеет – взрослеем и мы вместе с ним! Постепенно пришло понимание, что люди не такие однозначные, как музыкант Гусля, игравший на гуслях, или доктор Пилюлькин, лечивший своих друзей пилюлями, а братья Винтик и Шпунтик – ни за что не угадаете – механики! Оказывается, Знайка может быть последним болваном, а добродушный дуралей Незнайка – самым что есть геройским героем.



А вы никогда не задумывались, как почему те или иные персонажи так прочно укореняются в сознании поколений? Потому-что эти персонажи не имеют промежуточных тонов. Они по определение – добрые! Мы спешим погрузится в мир сказки тогда, когда вокруг становится слишком много зла. Мы ищем этот островок, оазис, в котором все предельно просто – добрые персонажи всегда остаются добрыми. И тут, я хочу подойти к сути – мы, те, кого вдохновляет жизненная борьба Маргерит Баранкитс, Седы Гулам Фатимы, Тома Катена и Бернара Кинви, можем прижизненно канонизировать их. Запечатлеть их истории в книгах, сказках, в мультфильмах, наконец. Давайте попробуем, тем более что «материал» более чем убедительный и мы точно не ошибемся в выборе! Уважаемые врачи, Том Катена и Бернар Кинви – это современные «Айболиты». Они не разделяют людей по внешним и внутренним признакам – к ним приходят лечиться и «корова и волчица». Они мирно сидят «под деревом», помогая всем, кому эта помощь необходима. Они с достоинством хранят врачебную клятву. Трудно определить, кто из них приносит больше пользы человечеству. Да и ни к чему – они есть, они осеняют светом мрак, который их окружает – и это прекрасно!





А помните сказку Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди»? Прочувствуйте аналогию в истории о бедной девочке Элизе и нашей с вами современницы Маргарит Баранкитс. Чтобы снять проклятие со своих братьев, которых злая мачеха превратила в лебедей, Элиза по наставлению доброй феи, должна была голыми руками сшить каждому по рубашке из крапивы, не вымолвив при этом ни слова. Маргерит также прошла самое настоящее испытание – укрыв людей племени хуту от разъяренных тутси – она рисковала жизнью – все во имя спасения невинных людей. И это стало только началом – всю свою жизнь Маргерит спасает сирот. Поистине, она – мать человечества!



А история Седы Гулам Фатимы сильно напоминает историю другого сказочного персонажа… великолепного Робина Гуда, забирающего у богатых и отдающего бедным. Каждый день Седа находится под прессом, со стороны владельцев заводов, на которых процветает кабальное рабство. Ее деятельность приносит плоды – десятки тысяч человек теперь могут быть свободными, могут достойно жить и работать. На самом деле, добродетельных людей в мире огромное множество, и я уверен, каждому найдется место в народных сказаниях.



Взрослый мир, увы жесток. Жесток от того, что в нем слабо понятие равенства и любви к ближнему, насколько бы далеким он не был. У нас разные идеалы. У нас разные менталитеты. У нас разные боги. И для каждого из нас они «правильные». Но у нас есть отличный шанс воспитать своих детей и внуков, запечатлев в истории новых героев - героев, преодолевших человеческие предрассудки – бесстрашных и справедливых врачей, волонтеров, правозащитников, спасителей всех обездоленных и угнетенных!



С уважением, любитель сказок и легенд, Роман Кайсаров.





