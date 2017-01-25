Арман Тарзян. Письмо Тому Катена

Уважаемый Доктор Катена,



Это письмо пишу Вам я, разочарованный оптимист. Разочарованный, потому что живу в том мире, в котором живу, оптимист, потому что таким родился, к счастью или к сожалению. Думаю, что в своем разочаровании я не одинок, я лишь один из многих тысяч или даже миллионов людей, которые очень обеспокоены реалиями современного мира, где политические интересы стоят выше общечеловеческих ценностей, где войны и военные конфликты, болезни, отсутствие еды и питьевой воды лишают людей жизни, здоровья и всего того ценного и бесценного, дорогого и сокровенного, чем дорожит каждый отдельно взятый человек.



Стыдно признаться, но я не знал о масштабах гуманитарной катастрофы в Южном Судане, пока в апреле 2016 года не узнал о Вас и о Вашей истории. Выпускник Брауновского Университета и Университета Дьюка, американский доктор, который отказался от карьеры в родных Соединённых Штатах и с 2008 года, рискуя жизнью и здоровьем, на протяжении последних девяти лет работает в больнице на 435 коек и является единственным хирургом для населения в 750,000 человек в Южном Судане, который раздирает гражданская война.



24 апреля 2016 года во время церемонии премии Aurora Prize я находился в Ереване. Я очень хорошо помню этот день, помню, как приехал в Ереван, как почувствовал, что город буквально замер в ожидании начала церемонии. Вечером, перед самым началом церемонии, я пошел в небольшое кафе в центре города, чтобы посмотреть прямую трансляцию и поужинать. Перед самым началом трансляции работающая в кафе молодая официантка приняла у меня заказ. Она успела принести мне только Кока-Колу, заказанного блюда я так и не дождался, потому что и я, и молодая официантка, ее коллеги и другие посетители кафе сидели в полном молчании и наблюдали за церемонией вручения в течение двух с лишним часов. Официантка вспомнила про заказанное мной блюдо, когда я попросил счет. Мы с ней долго смеялись над ситуацией. В этот вечер я вернулся в гостиницу и не был разочарован; я остался без ужина и был очень голоден, но я был полон надежд. Я очень благодарен Вам, другим финалистам и организаторам премии Aurora Prize за этот миг.



Я не хочу и не буду говорить, что я, даже примерно, представляю, как Вам тяжело и через какие испытания Вам приходится проходить. Я лишь надеюсь, что Вы сохраните ту силу духа, выдержку и стойкость, которые позволяют Вам делать то, что Вы делаете, что Вы никогда не потеряете веру, что Вы останетесь источником надежды и вдохновения для врачей, гуманитарных деятелей и простых людей, которые так нуждаются в таких примерах, как Вы, в надежде и простом знании, что все-таки в нашем мире есть небезразличные люди, которые творят настоящее, абсолютно алогичное и обезоруживающее добро.



С уважением,



Ваш Арман Тарзян



P. S. На момент написания настоящего письма НЕ РАЗОЧАРОВАННЫЙ оптимист.