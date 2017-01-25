Дмитрий Злобин. Письмо герою «Авроры»

Уважаемый Отец Бернар Кинви!



Прочитав историю Вашей жизни, я восхитился Вашими мужеством, самоотверженностью и твердостью убеждений. Нужно обладать абсолютной добротой души, чтобы не считать врагов своей страны своими личными врагами и недостойными помощи и сочувствия людьми. Ведь какое имеет значение, какой религии человек принадлежит, жителем какой страны он является и что он совершил, если сейчас нужно просто спасти его жизнь?



Мало бы кто в Вашей ситуации поступил бы также. Большинство людей не прощает причиненную им или их близким страдание и боль. Они считают, что за преступление должно быть неизбежное наказание. Поэтому месть принимается как единственно верное решение. Но это неправильный путь. Ведь тогда зло и взаимная ненависть, убийства и кровопролитие по этническим и религиозным убеждениям будут только расти из года в год как снежный ком.



Но Ваша жизнь – это пример другого, истинного пути решения проблем не только в вашей стране, но и во всем мире. Человечество должно наконец научиться терпимости к представителям других народов и конфессий и уважать взгляды другого как равного себе. И тогда мы сможем жить по закону Библии: «Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним».



Война несет за собой не только смерть, но и разорение, и обнищание всего народа. Только примирившись и научившись уважать особенности другого, жители африканского континента смогут вместе начать строить города, а не уничтожать их, сеять и пахать поля, а не выжигать их, поднимать уровень медицины, образования и качества жизни, а не тратить силы и средства на убийства и насилие.



Например, в России живет больше 190 народов с разными вероисповеданиями, культурами и традициями. Но, пройдя через многочисленные междоусобные конфликты, мы все же научились мирно сосуществовать и вместе трудиться на благо нашей Родины. И история нашей страны может дать Вам надежду на урегулирование ситуации в вашей республике.



Я верю, что Ваши старания помогут приблизить тот светлый день, когда народы Африки будут жить мирно, благополучно и счастливо и где будут ценить и уважать жизнь каждого человека. Успеха Вам на вашем пути.



С уважением,

Дмитрий Злобин.