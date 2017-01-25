Татьяна Рыжова. Письмо Бернару Кинви

"Да хранит Вас Бог, которого нет", - непременно сказал бы Вам, святой Бернар Кинви, писатель, а по совместительству, агностик, Сергей Довлатов.



Можно не верить в Бога вовсе, молиться Иисусу или поклоняться Аллаху, исповедовать дзен-буддизм или быть адептом пастафарианства, но невозможно не верить в Вас, отец Кинви.



В своем безверии мы вращаемся исключительно вокруг собственной оси, иступленно заламывая руки и требуя от Бога свидетельств с печатью "чудо", нотариально заверенных Архангелами, вводя в своей душе паспортно-визовый контроль. Мы забываем о миллиардах сердец, жизнь в которых пульсирует, как в двух шагах по горизонтали от нас, так и вверх ногами на других континентах. И то, что среди них есть Вы - это то самое чудо, которого все мы так просим у Господа. Невероятно, но Вы существуете: ободряете словами и врачуете поступками. Кажется, Гомер говорил о том, что "один целитель стоит сотни воителей". Тысячи лет минули, а эти слова будто звучат из Вашего, во истину, Божественного сердца, через которое дана надежда тем, с кем Вы рядом.



Прости, Господи, человеческое безверие, праздную и суетную жизнь, отчаяние и уныние по пустякам, себялюбие и жизнь в излишествах. Справедливость, доброта и милосердие стали дефицитом для каждого. Жизнь в достатке будто обворовала нас. Мы отказываемся видеть горе, пока оно не придет заказным письмом по адресу. Мы не верим, что может быть иначе.



С детства помню, как бабушка часто повторяла: "Бог один, веры разные". Мне тогда казалось, это значит, что все люди верят в одно и то же, как бы они это ни называли. Бог есть то, во что мы верим. Бог есть любовь. Бог есть человек. Бог есть любовь к людям. Верю ли я в Бога? Я верю в людей. Бог есть Вы, святой Бернар Кинви.



Так хочется встать на колени, коснуться ладонями земли, как наши прародители, плакать и молиться Вам, святой отец, и за Вас, за веру в людей и спасенные Вашей жизнью души.



Говорят, у каждого из нас есть Ангел Хранитель - святой, чье имя мы носим.



Храни Вас святой Бернар, отец Кинви.



Аминь.





