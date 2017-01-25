Александра Сеченова. Письмо герою Авроры

Дорогая Маргерит,



Вы сказали, что ваша страна разделена на племена – Хуту, Тутси, Музунгу. Но cегодня мы все живем в разных племенах. Я – в одном, вы – в совсем другом. Иногда речь идет о странах, иногда о городах, но, чаще всего, речь идет о семьях.



Я была в Ереване, гуляла на площади Республики и вдруг увидела маленького мальчика – совсем одного, без родителей. Он бежал, но споткнулся и упал на землю. Молодой человек лет двадцати, который в тот момент прогуливался со своей девушкой, подошел к нему. Он поднял малыша на ноги, поцеловал в детский лоб и отпустил бежать дальше. Он не стал искать его родителей, возмущаться или, что еще хуже, игнорировать его. Он просто поднял его на ноги. Ведь он точно знал, что когда этот малыш упадет в следующий раз – его обязательно поднимет кто-то еще.



После этого, бабушка моей подруги, которая так же родом из Армении, раскрыла передо мной секрет жизни. Она сказала: «Чужих детей не бывает».



Через год моя семья усыновила пятилетнего мальчика. Мы взяли его не потому что нам хотелось кому-то помочь. Нам хотелось именно его – ребенка, брата, внука. И с самого первого дня, я знала, что он не «чужой». Он мой. Мой младший брат. Вся его жизнь до этого была наполнена предательством со стороны взрослых. Этого нельзя забыть, но с это можно побороть. Мой любимый поэт сказал: «Зло побеждают чрезмерностью. Зло боится чрезмерности». Единственное, что мы можем – это чрезмерно и безусловно любить. Ведь научить любить, можно только любя. Научить быть добрым, можно только творя добро.



Возможно, наше поколение уже не спасти. Мы и сами, каждый без исключения, по-своему искалечены жизнью. Мы уже никогда не сможем без подозрения относиться к прохожим, мы уже никогда не сможем доверять друг другу. Но дети не должны быть преемниками наших ошибок. Дети не виноваты в том, что мы одичали. И пока они могут только «брать», пока они не научились делиться накопленным опытом, мы должны «отдать» им как можно больше хорошего. Научить лучшему не только своих детей. Но и чужих. В этом случае, начав с малого, мы начнем с самого важного.



Вы сказали: «Дело не в раздаче еды, а в сохранении достоинства единой нации». Дело не в благотворительности. Дело не в жалости. Дело в том, чтобы дать будущему поколению тот мир, о котором мечтаем мы сами. Мир, в котором, маленькие и большие страны – одна семья. Мир, в котором люди с разным цветом кожи – одна семья. Мир, в котором бездомный и миллионер – одна семья. Мир, в которым ты не делишь людей на «чужих» и «своих».



Чтобы создать этот мир мы должны перестать делить на «чужих» и «своих» самых маленьких из нас.



И в следующий раз, когда перед нами споткнется и упадет чей-то ребенок, мы должны поднять его так, словно он «наш».



Просто потому что он и есть «наш».





