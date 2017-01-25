Александра Житинская. Мотив, не записанный нотами

Дорогой Том!



Когда я решила участвовать в конкурсе эссе, у меня были два мотива: потренироваться в письме, так как я осваиваю ремесло писателя, и, если повезет, заработать немного денег в дополнение к урокам фортепиано, которые я даю. Я думаю многие из участников, чьи письма будут адресованы вам, имеют под собой именно такие мотивы. Многие будут это вуалировать, писать благородные фразы и казаться от этого лучше самому себе. У немногих это получится. Кто-то выиграет приз, затронув сердца читателей. Мне очень хочется, чтобы это было искреннее письмо. Чтобы в нем были такие мотивы, которые движут и вами, когда вы спасаете жизни людей, рискуя своей. Что может быть ценнее человеческой жизни? Наверное, ничего. И в то же время, именно люди доставляют друг другу боль и страдание. Вед те, кто устраивает бомбежки и затевает войну, тоже люди. Они тоже чьи-то дети и чьи-то родители. Они тоже кого-то любят. И тоже болеют. И я уверена, что если вы будете знать о том, что на операционном столе лежит человек, который кого-то убил – руками ли, или своим распоряжением, вы все равно сделаете все возможное, чтобы его спасти. Сделаете, в надежде, что он изменится. Что услышит тот мотив, искренний и чистый, который движет вами, и всеми теми, кто отдает свою жизнь, ради жизни, а не ради славы, комфорта, богатства, которые лишь продукты жизнедеятельности. Если бы этот мотив можно было записать нотами, то его стоило бы разучить всем от мала до велика, и тогда, поддерживаемый всеобщим знанием, он бы стал самым популярным на планете. Может быть тогда люди бы перестали воевать и калечить друг друга. Потому что когда есть что-то общее, особенно песня, знакомая с детства, то не возможно это сломать. Это как шифр, пароль: перемигнулись, спели три ноты и поняли «свой».



Вы встретили своих в далеких Нубийских горах, где знают этот мотив. Он звучит под аккомпанемент бомбежек, и едва различим в нем, но все же остается мелодией. А ведь все, кто занимался музыкой хотя бы немножко, знают, что мелодия всегда важнее аккомпанемента. Потому что она может без него, а он без нее остается ничем. Когда-нибудь бомбежки утихнут. И этот мотив жизни зазвучит a capella. Просто человеческим голосом. Или лучше хором голосов, переживших войну. Хором, усиленным горным эхом.



Я желаю вам это услышать. А еще лучше спеть. Может быть рядом окажется кто-то, кто сможет записать это нотами.



