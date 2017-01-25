Юлия Пурига. Мир Вашему дому

Люди появляются в нашей жизни не случайно. Именно поэтому Вы держите в руках это письмо – ответ на приглашение в мир любви. Не удивляйтесь тому, как я восприняла Вашу историю, прошедшую столь долгий путь. Талант человека, описавшего историю Вашей миссии на моём родном языке, озаглавил его коротко, но емко – «Призвание к любви», что можно истолковать как предназначение одного человека и в то же время как призыв ко всему Человечеству. Стремление моего отца, на подобных Вашему примерах из жизни, донести до сознания моего и моих сверстников, что есть истинное предназначение человека, что такое любовь. Сопереживание человека, который сможет передать Вам все эмоции и чувства людей, небезучастных – откликнувшихся своей любовью на ваш призыв. Эта история, как и все люди, принявшие в ней то или иное участие – подтверждение тому, что любовь сильнее всех чувств и то, ради чего стоит явиться в этот мир.



В кругу моих сверстников принято много размышлять о любви: к родным, к близкому человеку, к Родине, к искусству. Но на мой взгляд – все это, лишь тонкие нити, из которых сплетено полотно – холст жизни, а любовь – это возможность, используя свою палитру сделать счастливым не только себя и своих близких, но и тех, кто в этом нуждается.



Мой возраст – юность, краски которой, сами собой смешиваются в порыве поделиться радостью, но задаешь себе вопрос: можно ли быть счастливым, когда вокруг столько горя? Писать вопреки, не обращая внимание на окружающее зло или всё-таки осознать его последствия, пропустив через свою душу?



Мой отец – учитель говорит: все, что происходило и происходит, независимо от нашего отношения к событиям – история. Не знать историю, значит не ценить настоящее и не иметь будущего.



К сожалению, не только для моих сверстников, но и для многих людей старшего поколения слово геноцид, представляется в лучшем случае термином из учебника истории, в худшем – рассуждением об этих страшных злодеяниях, как о событиях не достойных памяти всего человечества. Для многих это лишь часть знаний, которые они приобретают чтобы получить собственные блага: успешно сдать экзамены, продолжить образование в престижном ВУЗе, иногда забывая, что это не просто знания, а боль и трагедия отдельного народа, события, имеющие место в нашей действительности. Оперируя цифрами, мы забываем, что отдельная единица числа – это боль и страдание конкретного человека, семьи, десятая – это стертое с лица древо рода, сотня и тысяча – это невосполнимая утрата части семьи человечества. Поколение, которое способно лишь регистрировать факты (при этом, умудряясь их оспаривать), не пропуская лично через себя трагедию целого народа, не способно наследовать землю своих предков.



Что такое – наследовать землю? Это способность, подобно деревьям: укреплять почву своими корнями и вопреки неблагоприятным факторам даровать окружающим свои плоды. Свободу этой жизни нельзя убить, срубив дерево, зеленая поросль прорастает в новую жизнь. Возможно, чей-то злой гений, пытается расчистить землю под свой «благоухающий сад» и тогда вековые деревья начинают выкорчевывать. Но проходит время, на выкорчеванной пустоши кроме однолетних трав ничего не прорастает и ширится пустыня. Зияющая дыра на карте, пустыня в истории, пустошь в душах человеческих. И только благодаря таким людям как Вы, Маргерит – кто укрепляет землю корнями-делами, кто раскинул свою крону для нуждающихся в защите, кто дарует радость своих плодов, никогда не быть пустыне в этих краях. Сильны вы сердцем и своей доброй волей, от земли предков, которая наполняет Вас этой силой и сила эта крепится в тех, кто рядом с Вами наследует эту землю.



Мне, как молодой художнице, очень хочется написать картину, которая нашла бы отклик в начинаниях и продолжениях небезразличных людей и продолжила бы Ваш призыв к наследованию любви и добра. В любом случае, помните Ваше призвание – своим примером научить людей наследовать Землю!



Мир нашему дому.



