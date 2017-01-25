Павел Ким. Письмо герою «Авроры»

Убей их



Убей их выстрелом, стрелою.

Наполни землю теплой кровью.

Убей их быстро, безнадежно.

Убей их тихо, осторожно.



Убей за взгляды их иные.

Убей за земли их большие.

За их глаза, за цвет их кожи.

Убей их тихо, осторожно.



Закрой глаза и делай выстрел.

Не думай, делай это быстро.

Взмахни мечом, секирой, саблей.

Убей, чтоб руки не ослабли.



Убей за то, что те не правы.

Убей за веру и за правду.

Убей еретиков ничтожных.

Убей их в ярости безбожной.



Убей их в ярости безбожной.

Убей их тихо, осторожно.

Убей их столько, сколько сможешь.

Убей за рост, за цвет их кожи.



Стреляй же, режь, руби, души их.

Они мертвы, ведь нет души в них.

Стреляй же, ведь они другие.

Убей за взгляды их иные.



Трави их, строй худые планы.

Всади же нож в былые раны.

Наполни землю кровью красной.

Убей их чтоб им стало ясно.



Убей их словом, горькой сплетней.

Сожги их солнцем знойным, летним.

Бросай в тюрьму, души веревкой.

Убей их тихо, быстро, ловко.



***



Убей их выстрелом, стрелою.

Наполни землю теплой кровью.

Убей - намерения благие:

Они не ты, они другие...





Это был обычный холодный январский вечер. Хотя нет, вру, стрелки часов уже давно перекатили за полночь. «Дзынь» - сообщение в Telegram. Хорошая подруга и практически старшая сестра послала мне сообщение: «Не хочешь написать эссе? Вот ссылка…»



Недолго думая, я кликнул, и браузер, мигая кружочком загрузки, открыл страницу… Мельком пробежав по строкам 4-ех представленных историй, мой взгляд остановился на последней. Что-то острое вдруг кольнуло в сердце. В голове закружились забытые строки. И вот, я уже читаю свой стих, написанный несколько месяцев назад. И в душе вдруг что-то зашевелилось. Что-то, что я уже переживал когда-то. Что же это?..



История Бернара возбуждает во мне сразу несколько чувств: страх, боль, восхищение, грусть и даже гнев в некоторой степени. Страх перед тем, во что превращается современное общество; боль тысячи тысяч невинных детей, убитых или оставленных без родителей на произвол судьбы; восхищение силой духа тех немногих, решивших хоть как-то поубавить пыл войны; грусть о том, что изменить все это в полной мере невозможно; и наконец гнев вперемешку с криком и слезами на глазах: «Люди, когда вы остановитесь?»



Мне всегда было сложно читать подобные истории. Они возбуждают во мне целую бурю эмоций. Поэтому, стиснув зубы, я читал о подвиге молодого парня, спасавшего людей. Да, я говорю людей. Не мусульман, не христиан, не участников той или иной группировки. Потому что человек остается человеком. В нем сокрыта душа, нечто божественное. И это то, что объединяет нас. Но люди привыкли видеть лишь оболочку. И это угнетает меня.



Прочитав историю Бернара Кинви, потом вернувшись к своему стиху, меня вновь настигло некоторое разочарование. Ведь, как я писал выше, люди привыкли смотреть поверхностно. Также и с моим стихом: были те, кто так и не понял сути, не увидел мою боль. Но приняв все прямолинейно, затаил тревогу или даже осуждение в себе. И я думаю, что убийства – это как раз результат поверхностности мышления.



И все же, несмотря на то, что данное эссе должно быть адресовано одному из героев, мне нечего ему сказать. Позже, прочитав все 4 истории, я понял, что все четверо достойны похвалы. Я могу лишь поблагодарить Маргерит, Седу Гулам, Тома и Бернара, всех вас, за вашу жертвенность. И еще подбодрить: Бог приготовил огромную награду для вас! Других слов я не нахожу. Все банально и просто…



P.S. Мне искренне жаль тех, кто убивает людей, искренне веря в правильность той или иной идеологии. У тех, кто убивает ради наживы, есть страх перед наказанием. Те же, кто убивает из-за правоты, «за веру и за правду», не боятся ничего. Они слепы. «В ярости безбожной» они убивают ради Бога, как бы парадоксально это не звучало…





