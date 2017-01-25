Надежда Валанкина. Письмо герою «Авроры»

Уважаемая Седа Гулам Фатима!



Я очень рада, что имею возможность написать Вам. На мой взгляд, вы прекрасный человек. Я бы с удовольствием познакомилась с вами лично. Примите мою сердечную благодарность за все, что вы делаете для рабов Пакистана, даря им свободу и надежду на светлое будущее.



Меня зовут Надежда. Мне 16 лет. Я живу в России, в городе Нижнекамске. В детстве я поставила себе цель - в течение всей жизни помогать людям, дарить им счастье, бороться за справедливость и равноправие. Мои родители верят в меня и говорят, что я могу стать настоящей надеждой для них. В своем лицее я Президент школьного самоуправления, поэтому я и мои друзья часто проводим благотворительную акцию "Делай добро": мы приносим одежду и книги для сирот и ходим в детские дома, чтобы поиграть с детьми. Моя главная мечта - по достижении совершеннолетия отправиться в большую гуманитарную экспедицию и помочь многим детям из бедных стран Африки и Азии. Всему причина - любовь к людям.



Когда я читала вашу историю, я испытала смешанные чувства: я была поражена жестокостью эксплуатации рабов и восхищена вашим героизмом, проявленным благодаря несломленной силе духа. В России таких людей называют Дева Мария. Ваши подвиги невероятно вдохновили меня.



Проблема рабства очень актуальна для современного общества. В большинстве развитых и развивающихся стран провозглашены демократия и защита естественных прав человека. "Рабство - прошлый век!" - говорят они, часто забывая о таких странах, как Гаити, Индия, Пакистан, Габон, Гамбия, Бенин, Мавритания, в которых рабство все еще является неотъемлемой частью жизни. Благодаря неравнодушию и активному вмешательству действительно "человечных" сильных личностей, с каждым днем на земле меньше рабов и больше свободных успешных людей. Главное в человеке - его достоинство и свобода. Когда человек лишен свободы, он подобен цветку, лишенному воды в пустыне. Как важно, что в мире есть люди, которые являются той самой водой, спасающей от гибели. Необходимо интересовать новое поколение волонтерскими и гуманитарными программами, воспитывая в них гуманизм и стремление к социальному партнерству. Ваша история вдохновила меня на проведение общешкольных воспитательных линеек на тему "Защита человеческого достоинства". Я постараюсь сделать проведение подобных мероприятий традицией.



Я желаю присоединиться к работе вашей организации, чтобы помогать детям развиваться и становиться на истинный путь после долгих лет тяжкого рабства. Каким образом можно присоединиться к работе вашего фонда в будущем? Есть ли у вас желание расширить ваше гуманитарное наследие, основав центры в других странах, нуждающихся в защите от рабства?



Желаю успехов в ваших дальнейших милосердных делах. По моему мнению, активная деятельность вашей организации "Фронт освобождения от кабального труда" и Центров свободы может стать призывом для того, чтобы власти еще больше ужесточили законодательство и впоследствии отменили рабство.



P.S. Это стихотворение я написала сама и посвятила его всем тем, кто лишен свободы, но жаждет ее.



Если рабством окован твой дом,

Все, кто сердцу дорог, и ты -

Не природой ты сделан рабом

И к свободе отыщешь пути.

Пусть не гаснет вера твоя,

Как звезда путеводная ввек:

Вскоре кто-то отыщет тебя -

И подарит свободу для всех.



С уважением, Валанкина Надежда

23.01.2017