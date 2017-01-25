Марта Саркисян. Письмо герою «Авроры»



"Не трогай его. Его мать умерла, и он вскоре умрет. Ведь граната взорвалась так близко. Ему четыре месяца. Он весь изуродован. Оставь его...",- ты слышишь сквозь звук летящего снаряда. У тебя щемит в груди, а на глаза наворачиваются слезы от переполняющей нежности к этому маленькому существу, и лишь губы шепчут: "Родной, ты будешь жить. У тебя большое будущее. "



Я приветствую тебя, дорогая Маргерит Баранкитс. Уже прошло более 18 лет, как ты спасла от смерти этого ребенка. Но сегодня, от имени той погибшей женщины-матери, от имени всех матерей, от себя лично, я говорю тебе: "СПАСИБО." Спаси Бог тебя!



Ты знаешь, у меня трое детей, и я счастлива, что я - мама. Я ежедневно наслаждаюсь радостью материнства. Меня переполняет большая любовь к моим маленьким чадам. Но знаешь, так было не всегда...



К сожалению, когда люди знакомятся с историей моего народа - первое, что они узнают - это боль и угнетение, которые достались на долю моих предков, на долю женщин-матерей армянского народа.А ведь сто лет назад в Османской империи убили 1,5 миллиона армян... О, какой там стоял плач матерей?! Тебе наверное это напомнило, как твое племя - тутси, организовало уничтожение хуту? Я права? Но знаешь, они нас не уничтожили, они нас сделали сильнее, и сегодня - мы есть.



Сегодня в моем сердце еще не зажили раны, когда я была маленькой девочкой, и началась война против моего родного Арцаха. Так же, как и ты, дорогая Маргерит, мы каждый день встречались лицом к лицу со смертью. Война лишила меня детства, но не силы духа.



Сегодня я готова вновь и вновь, благодарить Господа за моих детей.



И ты, Маргерит Баранкитс, имеешь настоящее материнское сердце - вместилище нежности, заботы и любви. У меня всего трое детей, а у тебя десятки тысяч. Мне есть куда стремится...спасибо тебе!



