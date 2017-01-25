Светлана Казина. Письмо герою «Авроры»

Маргерит,



Ваша история оставила во мне необыкновенный отклик! В особенности меня подкупило ваше отношение к жизни, ваш безграничный оптимизм и верность своему призванию.



Увидев столько несчастий, вы не только не сдались, но и нашли в себе силы противостоять насилию, болезням, смерти. Вы не разочаровались в людях и сохранили веру в добро. Больше того, вы заставили других вам поверить и следовать за вами.



Многие ищут смысл своей жизни на этой земле. Но тот, который выбрали вы – самый достойный из всех. Вы сказали, что ваше призвание – дарить счастье. Надеюсь, благодаря вам, многие поймут – видя, насколько ты помог нуждающемуся, ты сам становишься счастлив!



Если все дети земли будут воспитаны, понимая принцип обретения собственного счастья через помощь другим людям, этот мир станет во сто крат прекраснее. Тогда каждый будет жить в любви и внимании, тогда никто не останется без помощи.



Не каждому дано любить всех людей на земле в болезни, в горести, в отчаянии, не каждый возьмёт на себя ответственность за судьбу обездоленного. Только по-настоящему открытый чужим страданиям человек сможет приютить отчаявшегося, не боясь мести его врагов. Только человек, осознающий важность человеческой жизни может жертвовать своей собственной, чтобы из зоны боевых действий вывести детей и дать им шанс жить вне войны. Но и в мирное время вы нашли, на кого направить свою безграничную заботу – вы дали дом сиротам, чьи семьи забрала болезнь.



На этой земле гораздо радостнее жить, осознавая, что человек, обладающий неисчерпаемым человеколюбием и оптимизмом, сумевший помочь тысячам людей на самом деле существует в реальности. Что это не персонаж из книги, не выдумка, это живой человек. Своим существованием вы даёте людям надежду, что этот мир ещё можно спасти и от нужды, и от болезни, и от войны.



Только прочитав о вашем человеколюбии не сложно проникнуться любовью к жизни, найти в себе силы помогать другим, вдохновившись вашим примером. Что же говорить о тысячах детей, которые получили вашу помощь. Они получили возможность не просто жить, но жить, смотря в будущее открыто и смело, с уверенностью в том, что они способны изменить свою или чужую жизнь к лучшему.



Я уверена, они будут продолжать ваше дело. Эти дети – будущие взрослые, которые воспитают своих детей в мире, который стал чуть лучше благодаря вам. Они научат своих детей, что любовь можно противопоставить злости и жестокости этого мира. И в итоге обрести желаемое.



Благодаря своей воле и вере в любовь вы смогли уйти от преследования правительства, остаться невредимой в зоне боевых действий, спасти жизни тысячам детей.



Кто-то сочтёт, что ваши успехи – это везение или случайность, я же считаю, что это закономерность. Что это закон мира – в итоге победит тот, у кого добрые намерения, вера в свою силу, вера в других и желание помочь ближнему. Мир, в котором мы живём, не смотря на все сложности, которые ожидают человека, подчиняется тому, кто берёт на себя силы и ответственность за доброе дело.



Не многим удаётся оставить след в истории. Ещё немногим удаётся остаться в памяти поколений как пример, на который нужно равняться. Вам удалось стать живым примером любви, оптимизма и веры в лучшую жизнь. Я желаю, чтобы зная о вас люди поняли, на что способен один единственный человек, если целью своей жизни он выбрал помощь другим.



С любовью, Светлана Казина