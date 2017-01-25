Альвина Овакимян. Письмо герою «Авроры»

«На моих губах дрожат слова:



Необычные слова, Потерявшие смысл Устаревшие слова. В древних книжках, в энциклопедиях, В словарях забытые, загнившие слова. Иносказательно: Будьте милосердны, Будьте сострадательны, И Человечны с себе подобными! Будьте людьми, люди!»



Дорогая Маргерит, я начала письмо словами великого армянского поэта Паруйра Севака, так как боюсь, что дрожащая рука и скудный словарный запас не позволят мне выразить чувства словами. Но, все-таки, попытаюсь.



Письмо мое, скорее, будет тостом, ведь в Армении принято поднимать бокал, восхваляя людей с большой буквы. За Вас, Маргерит! Не имеет значения, какое время суток у Вас в Бурунди, неважно, сколько километров нас разделяют, но важно одно: вы получите сегодня письмо-тост от простого человека, который после знакомства с Вами начал мыслить и жить по-иному. Не скрою, я давно очень мелкими и ничтожными шагами шла по пути Милосердия. Но каждый раз боялась оступиться, оглядывалась назад, ожидала взаимности и благодарности – знаю, это страшный грех. Ваша история вывернула мою душу наизнанку. Вы – мой пример для подражания, лучший учитель и, быть может, посланник Бога, ведь именно Всевышний подает нам знаки, на которые порой у нас нет времени обратить внимания. Год назад мой мир изменился! В тот миг, когда я и мое окружение узнали о женщине с кристально-чистой душой, с призванием дарить счастье, женщине, которая смогла сохранить и изменить жизнь 20000 ребятишек. В то мгновение, когда я узнала о человеке, у которого на этой земле есть не только личные интересы, а определенная миссия, что, на мой взгляд самое важное – знать, что ты нужен кому-то как воздух, что от тебя зависит человеческая жизнь! Я всегда скептически относилась к людям и организациям, занимающихся профессиональной благотворительностью, точнее, “лжеблаготворительностью”. Благотворительность для меня – не пожертвование, а принесение жертвы, а в их понимании благотворительности отсутствовало понятие жертвы. Без последней благотворительность больше напоминает фальшивку. Сплошной фарс и показуха. Их много, «лжеблаготворителей», что помогают исключительно из корыстных целей, наживаются на чужом горе и пиарят свою личность. А так хочется, чтобы наше общество и наши дети понимали, что творить добро надо от всего сердца, жертвуя чем-то – походом в кафе или новой игрушкой. Самоотверженная любовь к ближнему – большая редкость в наше время. Куда легче не вымыть покрытое язвами тело бездомного, а сделать это чужими руками, пожертвовав мелочь на открытие приюта. Или привезти в детский дом игрушки и пропасть навеки, посчитав свою миссию выполненной. Безопаснее рассуждать, призывать и принуждать к миру, чем отправиться в зону боевых действий и среди гор мертвых тел выискивать детей, которым судьба даровала шанс выжить... Профессиональные благотворители, как правило, руководствуются отнюдь не добрым чувством, а властью, превосходством, упиваются лучшестью. Но благодаря таким людям, как Вы, Маргерит, мы сможем привить нашим детям умение сочувствовать, сопереживать, творить добро, преодолевать все препятствия с любовью. И тогда наши дети не превратятся в поколение волков – не повзрослеют без намека в душе на добро и элементарной способностью пожалеть беззащитного, больного, немощного... Я не хочу, чтобы, повзрослев, мои дети любили ближнего отвлеченно и издали... Может, кто-нибудь думает, что у такого общества есть будущее? Нельзя быть счастливой, когда вокруг гибнут от холода и голода дети, невозможно водить красивую машину, если где-то рядом детки засыпают голодными, невыносимо радоваться счастью материнства, если твоя подруга бесплодна, куски «ананасов и рябчиков» не лезут в горло, когда многие едят черствый хлеб и пьют воду из луж... Как можно носить бриллианты, когда у людей нет элементарных средств гигиены и кровоточат раны? Благодаря Вам, Маргерит, я поняла, каким надо обладать сердцем, чтобы быть самоотверженным и любить ближнего больше себя. Я мечтаю познакомиться с Вами, чтобы узнать, как вам удалось найти правильный путь и жить, не сворачивая с него, как вас направляет Господь, и как нам, живущим в тепле и достатке, последовать вашему примеру! Спасибо Вам за Ваше горящее сердце, полное любви!