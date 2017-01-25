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Карина Манукян. Письмо герою «Авроры»



Когда твое сердце сжимается от боли...

Когда твоя рука тянется к ножу, а голова - раскладывается от навязчивых мыслей о самоубийстве...

Уважаемый доктор Том Катена!
 
Жила - была одна девочка…

Есть люди, для которых жизнь - это просто жизнь, череда встреч и расставаний, решение каждодневных проблем.

Для других жизнь -  это вызов, ежесекундная борьба за выживание.

Есть те, кто всю жизнь воюют с внутренними бесами, балансируя на грани добра и зла.

Жила - была одна девочка. В ее жизни было всего понемногу. Были потери. Были расставания. Были страшные, безумные мысли, которые вели ее в пропасть.

Как-то раз она даже хотела умереть.

Были ночи, когда ей страшно было закрыть глаза, потому что во сне ее настигали кошмары.

Казалось, что нет выхода из этой тьмы, в которую погрузилась ее жизнь.

Девочке было страшно, очень страшно.

Многие люди, точно так же, как эта запуганная девочка, начинают верить в то, что нет выхода из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

Порой твоя жизнь -  это бесконечная борьба с ветряными мельницами, невидимыми для других, но осязаемыми - для тебя.

Ты можешь идти по кругу, и видеть только запертые двери.

Иметь друзей, но при этом чувствовать себя самым одиноким человеком на земле.

Что же тогда делать?

Уважаемый Доктор!

Я нашла для себя ответ на этот вопрос.

В древности люди считали, что Земля держится на трех китах. Это действительно так. Эти киты - Доброта, Любовь и Милосердие. То, что отличает человека от зверя. То, что дает ему возможность любить, сопереживать и помогать.

Мне не стыдно признаться, что эта запуганная девочка -  это я. Жила, была, и буду жить!
 
Буду жить только потому, что в тот момент, когда, казалось бы, все двери были закрыты, многие, даже малознакомые, люди протянули мне руку помощи, проявили милосердие, показали, что главное - это верить.

Как-то раз Вы сказали, что если есть надежда - даже самый маленький лучик - люди продолжают идти вперед.

Да, это так. Это действительно так.

Я благодарю Бога за то, что в этом мире есть люди, способные дать надежду тем, кто запутался, кто нуждается в помощи, кто не знает, как жить дальше.

Я благодарю Бога за то, что он окружил меня именно такими людьми.

Это воодушевляет!

Это дает шанс жить дальше!

Это - возможность преодолеть препятствия и двигаться вперед.

Уважаемый Доктор!

Вам, и всем тем, миссия которых в этой жизни - вселять надежду в сердца и помогать людям, я могу сказать только одно слово: СПАСИБО!

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