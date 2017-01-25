Карина Манукян. Письмо герою «Авроры»

Когда твое сердце сжимается от боли...
Когда твоя рука тянется к ножу, а голова - раскладывается от навязчивых мыслей о самоубийстве...
Уважаемый доктор Том Катена!
Жила - была одна девочка…
Есть люди, для которых жизнь - это просто жизнь, череда встреч и расставаний, решение каждодневных проблем.
Для других жизнь - это вызов, ежесекундная борьба за выживание.
Есть те, кто всю жизнь воюют с внутренними бесами, балансируя на грани добра и зла.
Жила - была одна девочка. В ее жизни было всего понемногу. Были потери. Были расставания. Были страшные, безумные мысли, которые вели ее в пропасть.
Как-то раз она даже хотела умереть.
Были ночи, когда ей страшно было закрыть глаза, потому что во сне ее настигали кошмары.
Казалось, что нет выхода из этой тьмы, в которую погрузилась ее жизнь.
Девочке было страшно, очень страшно.
Многие люди, точно так же, как эта запуганная девочка, начинают верить в то, что нет выхода из, казалось бы, безвыходных ситуаций.
Порой твоя жизнь - это бесконечная борьба с ветряными мельницами, невидимыми для других, но осязаемыми - для тебя.
Ты можешь идти по кругу, и видеть только запертые двери.
Иметь друзей, но при этом чувствовать себя самым одиноким человеком на земле.
Что же тогда делать?
Уважаемый Доктор!
Я нашла для себя ответ на этот вопрос.
В древности люди считали, что Земля держится на трех китах. Это действительно так. Эти киты - Доброта, Любовь и Милосердие. То, что отличает человека от зверя. То, что дает ему возможность любить, сопереживать и помогать.
Мне не стыдно признаться, что эта запуганная девочка - это я. Жила, была, и буду жить!
Буду жить только потому, что в тот момент, когда, казалось бы, все двери были закрыты, многие, даже малознакомые, люди протянули мне руку помощи, проявили милосердие, показали, что главное - это верить.
Как-то раз Вы сказали, что если есть надежда - даже самый маленький лучик - люди продолжают идти вперед.
Да, это так. Это действительно так.
Я благодарю Бога за то, что в этом мире есть люди, способные дать надежду тем, кто запутался, кто нуждается в помощи, кто не знает, как жить дальше.
Я благодарю Бога за то, что он окружил меня именно такими людьми.
Это воодушевляет!
Это дает шанс жить дальше!
Это - возможность преодолеть препятствия и двигаться вперед.
Уважаемый Доктор!
Вам, и всем тем, миссия которых в этой жизни - вселять надежду в сердца и помогать людям, я могу сказать только одно слово: СПАСИБО!
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.