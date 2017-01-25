Левон Узунян. Письмо герою «Авроры»

Ночь.Тёмная ночь. Тёмная, как смола и неспокойная, как душа, что прячет грех. За окном, словно загнанный в клетку дикий зверь, бушует гроза. Ветра её неустанны, опьяненные безумием слоняются по пустынным просторам, по улицам и дорогам, пустых и холодных, слоняются по развалинам домов,через открытые двери наполняя город холодным криком смерти. Сметая всё на своём пути, разрушая стены домов, срывая крыши, они нашли себе преграду, которая пока не сломлена, но лишь пока.



Преграда, что есть окно. Последнее окно города, в коем ещё горит очаг. Ещё самую малость и труды ветров будут вознаграждены.



Свет. Тусклый свет, исходящий от догорающей свечи,что томно освещает стол и письмо.



Письмо. Пока пустое, но для кого приготовлено столь много слов.



Слова, которые должен я написать, простые и правильные, что не есть пустая похвала и красивые слова без тени уважения. Слова эти, моя дань уважения, Герою, которого мир не заслужил. Герой, ценой своею жизни спасавший других, Герой, непотерявший свою добродетель перед жестокостью этого мира.



Стивен Кинг, когда-то написал книгу повествующего о Стрелке, последнего рыцаря своего мира, идущего к Тёмной Башне, оплоту мироздания, чтобы спасти миры и не дать Башне разрушиться. В Вашем мире Башня уже разрушена, и Вы стоите на обломках его, но Вы не опустили руки как все, вы помогаете тем, кто остался под обломками.



Мой же мир разрушен основательно и обломки моей Башни превратились в песок, а рыцарей вроде Вас уже не сыскать, людей не боящихся смерти, отважных и непоколебимых, готовые на большие жертвы ценой своей жизни.



Высоко в небе взошла полная луна ярко освещая мёртвый город,усеянными телами людей.Крики их сейчас слышны, они разносятся с ветрами и эти же крики опьяняют их. Где-то вдалеке вскричала зловещая ночная птица,в предвкушении славной трапезы, а может и обезумевший человек. Не так-то легко сохранить рассудок, когда кругом лишь мертвая пустота, когда всё мертво, тогда приходит осознание того, что больше нету ничего и никого,нет больше людей. Нету больше этого мира.



Хотелось бы мне, чтобы мой мир имел таких людей как Вы, котрой в эту самую минуту помог мне.Мы не встретимся и письмо так и останется на столе. Моего мира больше нету, спасайте свой собственный и научите других не забывать,что такое быть ЧЕЛОВЕКОМ....

Уважаемый Том Катена, это скромное письмо-рассказ я написал специально для Вас. Надеюсь Вы его прочитаете. Героев, таких как Вы надо хвалить и восхвалять, но из уст моих они звучать не будут так, чьи жизни Вы уже спасли. Поэтому вся моя хвала Вам обращена в моём рассказе, где мой данный персонаж оказавшийся перед лицом гибели имел бы честь, быть спасенным Вами. Том Вы замечательный человек и я горд, что узнал Вашу историю. Долгих лет жизни Вам дорогой Том.



