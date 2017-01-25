Седа Кочарян. Письмо герою «Авроры»

«От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо

свершится, никто не удивляется».



Мария фон Эбнер-Эшенбах



В условиях колоссально быстрого развития новейших компьютерных технологий, замечается увеличение скорости «исчезновения» так называемых «устаревших» профессий. Вместо этого появляются все новые и новые. Список профессий будущего не включает новый тип педагога или учителя. Неужели через десятки лет наше общество не будет нуждаться в услугах педагога? Глобализация и цифронизация учебных программ только подчеркивают наличие проблемы: поочередно последуют сокращения, затем и вовсе исчезновение учительской должности. Кто передаст историю моего народа будущим поколениям и привит любовь к нашей культуре? Может компьютер? Представить страшно, что бы было с моим народом без гениев, которых называли «усуцич». Кто, как ни педагод, является символом преемственности цивилизаций.



В последние годы во всем мире внезапно увеличились случаи нападений и насилий учителей теми же учениками. Этот страшный факт усугубил и так невыгодное положение профессии.



Может внезапное осознание грядущей трагедии так не задело бы меня, если б я не была педагогом в третьем поколении. Тем не менее в 2013 году уже начала размышлять, как привести молодежь в профессию педагога. Путь мой был темный, запасы малы, только цель моя была незыблема. В итоге, спроэктировала бесплатный профориентированный сайт, главной целью которого было прививание любви и уважения к учителю через патриотическое воспитание. А после уже ходила по школам и знакомила учеников с сайтом.



Когда я познакомилась с моим героем, мой поступок показался мне ничтожным. Том Катина живет и работает в нечеловеческих условиях. Это его поступок. К нему его обьязала в том числе его профессия. Каждый из нас должен совершить хоть один поступок в жизни. Большой, или маленький. Неважно, но не для себя.



Подобно моему герою, настоящего учителя ничего не остановит. Он рожден, чтоб прородить личность. Машина может передать информацию. Учитель же открывает нам целый мир. Давайте же спасем этот мир для нас и наших детей. Давайте спасем учителей вместе.



Мое сочинение хочется закончить цитатой Иеронима Стридонского. «Отец вразумляет только того, кого любит; учитель наказывает только того ученика, в котором замечает более сильные способности; врач уже отчаивается, если перестает лечить».