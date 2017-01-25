Эдуард Кочаров. Письмо герою «Авроры»

Уважаемый Том Катена,



Я благодарю Вас за лекарство. Не за то, которое лечит болезни, всегда сопровождающие жизнь в Африке. Не за лечение сотен и тысяч раненых людей. Не за спасение женщин и детей. За все это Вас ежечасно и страстно благодарят все те, кого Вы излечили, спасли, вернули к жизни.



Мне кажется, что будет справедливым, если каждый будет выражать свою признательность Вам за то, что Вы сделали именно для него. Поэтому я говорю Вам: спасибо за лекарство. За лекарство от страха.



Страх - это свойство, имманентно присущее всему живому. Он позволяет зверям и людям, птицам и насекомым избегать опасностей. Страх вызывает выброс адреналина и провоцирует команды: «бей» или «беги». Но речь идет о страхе, обоснованном, страхе перед реальной опасностью, страхе, который способствует выживанию.



К сожалению, современное нам общество построено во многом на том самом страхе, который по выражению Данте Алигьери «не должен повелевать уму». И в итоге, продолжая мысль несчастного гения, «мы отходим от свершений». Жизнь среди золотого миллиарда настолько же далека от Ваших ужасающих африканских реалий, насколько страхи, преследующие жителей Москвы, Парижа или Нью-Йорка, далеки от ужасов, с которыми каждый день сталкиваются Ваши пациенты.



Так уж сложилось, что мы боимся постоянно. Нас пугает просрочка по кредиту, звонок с незнакомого номера, офицер, требующий предъявить ему документы. Мы нервничаем, когда близкие не берут трубку, когда нам отключают интернет. Нас может вывести из себя требование руководителя приходить на работу вовремя и пятиминутное опоздание девушки на свидание.



Мы привыкли бояться все время и всего подряд. Это наша вина, несомненно. Но и не только наша. Слишком много чужой боли изливается на нас ежеминутно, слишком часто мы, включая телевизор или радио, слышим об опасностях, якобы подстерегающих нас на каждом углу.



В результате мы живем в абсолютно райских по сравнению с Вашими пациентами и Вами условиях, но трясемся от ужаса за свою жизнь, здоровье и имущество, лишая себя естественного для жизни в безопасности и сытости счастья. Мы обменяли любовь и семью на краткие вспышки страсти с незнакомцами, продали истинную радость за удовлетворенность и продолжаем дрожать от страха, делая вид, что наслаждаемся комфортом нашего существования.



Поэтому, доктор Катена, я говорю Вам спасибо за лекарство, которым являетесь Вы сами. Ваша история, вся Ваша жизнь с ее поразительной целеустремленностью, жизнь, пронизанная невероятной волей и силой, доказывает нам, что человек может и должен перестать бояться. Что у каждого есть шанс усмирить и подчинить себе свой ужас. Что наша жизнь может иметь смысл, отличный от бесконечного потребления.



Я благодарю Вас за надежду на то, что мы все еще в состоянии превратить наше существование в настоящую жизнь. Благодарю от своего имени и имени всего этого по выражению Сальвадора Дали «чудовищно циничного и так бессознательно наивного общества, которое игрой в серьезность пытается скрыть свое безумие».