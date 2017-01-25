Елена Кожемякина. Немой подвиг

Так странно писать человеку письмо, зная, что он его, возможно, никогда и не прочтет. С другой стороны, гораздо легче выражать признательность в тексте, нежели напрямую, избегая неловкости взглядов.



Сегодняшний мир диктует и навязывает нам призрачные стандарты кумиров, звезд, формируя образ жизни и стандарты. Свет софитов оставляет в тени настоящих личностей, что безмолвно идут шаг за шагом к своей цели, меняя мир вокруг.



Вы уже 8 лет сердцем и душой в стране, где каждый день погибают люди, где не просто отнимается жизнь, но испаряется надежда. Жители 21 века так привыкли к войнам и конфликтам, что фотография окровавленного ребенка больше не вызывает ужас и страх, такие снимки – участники выставок и премий по фотографии.



Мы возвели смерть в искусство, наблюдаем и ожидаем новый «шедевр». В мире равнодушных лиц читать биографию человека, что сегодня «уплачивает» эмоциональный налог стране, что, возможно, завтра и не вспомнит о нем, если сменится очередной политический режим… Это и есть немой подвиг.



Мы привыкли видеть героев с оружием в руках. Защитник, воин, человек-орудие. Наш мир редко признает людей, что созидают и продлевают чью-то жизнь на еще один вздох.



Быть единственным врачом на 435 коек в далеком, кажущемся неведомым, месте – быть всегда наедине со смертью. В полном одиночестве. Вести диалог и забирать у нее чью-то жизнь на лишний день. Сложно представить, какие страхи и кошмары преследуют вас ночами, когда после очередной смены наступает бессильное опустошение.



Мне всегда хотелось понять, какая неведомая сила позволяет вам утром проснуться и не упасть духом. Двигаться вперед и спасать жизнь. У нас нет дара возвращать людей к жизни, но далеко не все пользуются возможностью даже протянуть руку другому.



Вы подчеркиваете, что научились мужеству у жителей Судана. Жить, даже в период гражданской войны, на земле предков, своей земле – это сила духа, бесстрашие и множество чувств, с трудом передаваемых в буквенной форме. Ваше мужество иное, оно связано со свободой выбора. Только от вашего решения зависит – быть или нет в Судане сегодня и сейчас. Такой выбор восхищает, пугает и отрезвляет.



Не многие из нас готовы осознать правду, что каждый человек не просто часть цивилизации, но и личность, способная менять этот же мир. Мы придумываем оправдания каждый ежеминутно, прикрываясь обывательскими, а порой и просто потребительскими, нуждами, чтобы не делать абсолютно ничего, слепо плывя по течению. Безропотно, невидимо и неведомо.



Сегодня на планете более 7 миллиардов людей, но большинство исчезнут подобно теням, так и не оставив и следа. Не только в истории, но в чьей-то душе. Чем больше нас становится, тем мельче наши поступки. Ежеминутно мы рассоединяемся, отдаляемся, ограждаемся экраном гаджета, превращая реальных людей в невидимую проблему по ту сторону экрана, пуста даже беда у нас во дворе. И именно поэтому люди, подобные вам, заставляют отвлечься от бесконечного потока ненужного хаоса информации. Замереть на секунду и осознать, что не только в Судане, но и по всему миру есть человек, ребенок, старик, кому нужна рука помощи.



Вы отмечаете, что боретесь с отчаянием, что это ваш главный враг. Этот немой крик – свойство каждого истинного героя. Остаться в темноте и найти внутренний свет – это и есть подвиг.



Спасибо, что бережете свет в себе.



