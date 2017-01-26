Виктория Степанян. Письмо герою «Авроры»

Дорогая Мэгги (позволь мне так тебя называть…), предположить не трудно, что каждую ночь закрывая глаза ты благодаришь Господа за то, что помог найти в себе силы. А я каждую ночь говорю «спасибо» только за то, что ты есть.



Свои мысли и чувства я хотела выразить еще с нашей прошлой встречи, весной. Но в тот момент я не до конца осознавала всю мощь твоей души и всю веру твоего сердца. Время помогло мне. Твои чувства переплетаясь тесно со временем дошли до глубин и помогли мне измениться.



Кем бы я была сейчас, если б не ты, Мэгги? Человеком, все еще считающим, что от него ничего не зависит (лишь песчинка в огромной пустыне), человеком, забывшим, что где- то далеко тоже живут люди, человеком, тратящим свое время попусту и не заботящимся об окружающих.



Но ты спасла меня! Спасла как одного из тех, кого ты спасаешь там, за тысячу километров отсюда, в Африке. А спасла всего лишь одной улыбкой. Спасла от всей черноты, спасла от постоянства, спасла от самой себя.



На что тогда способна твоя душа?



Ты, женщина из Бурунди, помогла мне поверить, что человек если уж не перевернуть весь мир, то спасти судьбу другого человека точно может. И так спасая судьбы, шаг за шагом, приходит казалось бы к невыполнимому- переворачивает мир.



С начала рождения мы уже в какой- то степени герои. Мы герои, потому что родились. Мы герои, потому что живем.



Потом мы становимся героями нашей жизни. Чтобы из героя жизни превратиться в исполняющего главную роль необходимо знать, чего хочешь и зачем. Нужно иметь цель, нужно иметь путь. Сначала мы выбираем путь, потом путь выбирает нас.



Люди, достигающие своей цели – герои, воины, победители. И для этого не обязательно становиться Суперменом или Человеком- пауком.



Достижение цели – это война. Война с природой, жизнью, война с самим собой.



Ты выбрала свой путь. Ты сильная! То, что ты пережила, не способен пережить никто. Но ты не просила этого, да и тебя не просили. Ты возложила на свои плечи непосильную ношу. К этому сподвигла тебя твоя любовь к каждому человеку в нашем мире. Твоя любовь делает тебя светлее, она окрыляет тебя и учит верить в лучшее. Но твои глаза. Только там, где- то в глубине можно увидеть всю грусть и разочарование, которое пробует утаить твое сердце. Не скрывай! Поделись и грустью! Может хоть так я смогу помочь тебе и себе.



Любой в ответе за свое будущее, он единственный кто должен принимать решение для того, чтобы достигнуть поставленных целей. Имеющий путь никогда не поступает “потому что”. Он всегда поступает “для того, чтобы”.



Ты однажды сказала, что «Я гражданин мира…», но нет, ты СПАСИТЕЛЬ мира!



P.S. Дорогая Мэгги, не забывай, что путешествие – вот, что приносит нам радость, а не цель.



От другой Виктории.







