Екатерина Горбунова. Письмо Доктору Тому Катена

Дорогой Доктор Том, я пишу вам это письмо, и это удивительно, ведь мы с вами не знакомы, никогда не видели друг друга. Как много нас, людей, живет Земле, и как порой легко бывает протянуть нить между нами, как это делаю я сейчас, но как сложно бывает протянуть руку помощи незнакомому человеку. Как часто многие проходят мимо нуждающихся, не дав ни единой монеты, как часто даже не смотрят в сторону человека, по щеке которого катится слеза или которому просто плохо, и неважно – душевно или физически. Подавляющее большинство из нас делают вид, что этого нет, это все миг, который пройдет, и нас он не касается. Происходит ли это потому, что все зациклены на себе? Потому что не могут раскрыть свое сердце и пожертвовать себя, свое время и свои силы другим людям, незнакомым.



Недавно в кругу моих друзей возник гипотетический, отчасти философский, вопрос «Что бы вы предпочли: чтобы вам отрубили руку или обезглавить человека, о котором вы ничего не знаете?». Вопрос был в рамках настольной игры, где каждый выражает свое мнение и приводит аргументы. Для вас, я думаю, ответ был бы очевиден, если бы вы принимали с нами участие в обсуждении, что нужно отрубить руку, ведь жизнь живого существа, тем более человека, бесценна и становиться убийцей ради того, чтобы спасти свою руку кажется абсурдом. Но все мои друзья всерьез задумались. И я тоже. В конце концов все мы пришли к выводу, что лучше отрубить руку, но никто не аргументировал это тем, что жизнь незнакомца – бесценна. Кто-то говорил, что трактовка о том, что ты ничего не знаешь о человеке, не означает, что это незнакомец, а означает, что ты не знаешь, кому именно нужно будет отрубить голову и там может оказаться мама или родной человек. Кто-то говорил, что руку не сможет поднять и решиться на это. Я аргументировала отрубленную руку тем, что боялась будущего, последствий – того, что Вселенная вернет мне горе этого человека сполна, в сто крат сильнее, того, что вся моя жизнь будет кончена и я либо сойду с ума либо проведу остатки дней в тюрьме. Я высказывала свое мнение предпоследней, когда дошла очередь до моей подруги, слушая нас всех, она была в слезах, она не могла понять, как мы можем рассуждать на эту тему, ведь жизнь человека куда ценнее отрубленной руки. Это был крик души, мы не ожидали такого. За ее высказыванием последовало молчание. Я задумалась над своим ответом и мне стало так стыдно. Думаю, что каждому стало стыдно за свои слова.



Большинство из нас не осознает, как ценна человеческая жизнь, пока это не начинает касаться его. Наши чувства, наше сердце влияют на наши решения каждый день. Когда мы проходим мимо чужой беды, закрываем глаза, наше сердце может кричать «помоги этому человеку, дай ему на хлеб, предложи ему свою поддержку», но, зачастую, даже если оно взывает к нам, мы ускоряем шаг и скорее забываем об этом, как о страшном сне. Почему так происходит?



Я думаю, что все эти люди когда-то не проходили мимо, они протягивали руку помощи, но им в жизни не повезло. Их предал любимый человек или друг, их душе сделали больно. И их доверие к миру закончилось. Увы, но и я относилась к числу этих людей.



Том, ваша история вернула мое доверие. Глядя на вашу самоотверженность, веру в добро, в людей, я осознала, что вы, помогая всем вашим пациентам несмотря ни на что, получаете самую большую награду – их счастье, улыбки и благодарность. И что чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Прощая, мы получаем прощение сами. И жертвуя собой, помогая другим, мы обретаем надежду, веру и любовь.



И я благодарю вас, Том, за то, что каждый день ваше сердце делает правильный выбор и направляет сердца других.