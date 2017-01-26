Марина Матвейчук. Письмо герою «Авроры»

Маргерит Баранкитс - солнечный человечек, или Ангел - который видя боль и страдание на земле, сошел с небес! Столько любви, нежности в Вашей улыбке, никогда бы и не сказала, что Вам пришлось столько всего пережить и преодолеть.



«Чужих детей не бывает!»- часто такое приходится слышать от людей, которые и понятия не имеют, что значит постоять за «чужого» ребенка, вообще - за ребенка!



Однажды, я была участником одной сцены:



… возвращаясь с обучения, я спешила успеть на автобус, чтобы уехать домой, дорога проходила, через центральный рынок, соседнего города. Вдруг позади меня раздался детский крик мальчика «Помогите! Спасите!» Обернувшись, увидела, с бешеной скоростью, на костылях и одной ноге, летел с прискоками мальчуган, лет 10, а за ним бежал разъяренный парнишка, лет 12. Мальчик на костылях цеплялся за прохожих, просил помощи, но все отмахивались от него и брезгливо отряхивались,… Он кричал со всей силы и плакал, взрослым было не до него, многим было даже смешно. Когда он обогнал меня, его настиг старший мальчик и повалил на землю. Костыли разлетелись в разные стороны-началась потасовка… Старший бил мальчишку кулаками по лицу и голове - а взрослые просто проходили мимо…пришлось вмешаться и, растаскивая их, я спросила, «за что он его бьет?» Старший крикнул мне в лицо, что мальчик, украл у него деньги, которые он заработал за день (позже я поняла, что эти два мальчика были бездомными, и зарабатывали на хлеб попрошайничеством). Я старалась со старшим говорить, а он свирепел с каждым моим словом и рычал, кидаясь на мальчишку с кулаками. Когда я спросила: «Сколько он украл у тебя и неужели из-за этих денег ты готов забить этого мальчика?! Он повернулся и, глядя на меня твердым взглядом сквозь слезы сказал: «Да, готов! Тетя, я очень есть хочу - эти деньги я собирал на хлеб!» У меня душа похолодела. Я спросила: «если я отдам тебе эти деньги - ты отпустишь его?!» Мальчишка, сомневаясь, кивнул и сказал: «Отпущу!»



Вытянула все деньги, отложенные на проезд, и отдала ему. Он трусящимися, грязными руками взял 5 гривен (именно столько мальчик украл у него). Сжав деньги в руке, его плечи затряслись, слезы лились у него по щекам, уходя, сказал: «Спасибо, тетя!» и скрылся за торговыми ларьками. Мальчик на костылях, тоже поблагодарил, и поковылял в другом направлении…



Прошло столько лет, а эти глаза, слезы и фраза, до сих пор в моей памяти. Чувство, которое меня на тот момент охватило - не передать словами. Я могу только представить, что чувствовали Вы, Маргерит каждый раз, когда спасали чью- то жизнь! Чего Вам это стоило, и как вы это все проносили через свою душу. Вы наглядный пример фразы «Чужих детей не бывает!» Спасибо Вам, за Вас!



Сейчас в моем родном городе идет война, обстрелы каждый день, но в городе остаются много женщин, детей, стариков. Многие дети от разрыва снарядов стали заикаться, перестали хорошо спать по ночам, и это страшно. Страшно, когда детям под Новый год даришь конфеты, а ребенок спрашивает: «Тетя, кого поминать!» Страшно, что из-за глупости, упрямства, жадности «мужей» мира этого - дети остаются сиротами, взрослые вдовцами и вдовами, родители без детей, возрастает число людей с ограниченными возможностями. Страшно, что какой-то смертный, возомнивший себе Богом, решает: «кому жить, а кому умирать. Кого казнить, а кого помиловать!» Страшно, что взрослые люди, не умеют договариваться без насилия, орудия и смертей.



Маргерит Баранкитс, Седа Гулам Фатима, Том Катена, Бернар Кинви - вы все пришли в эту жизнь, для того, чтобы дарить людям любовь, веру в добро, надежду. Вы все показываете людям, что жизнь уникальна, волшебна, не смотря ни на что! Жизнь - это дар БОЖИЙ! А Вы все, посланники Неба! Счастья ВАМ всем, любви и здоровья! С уважением ко всем ВАМ, Марина!



