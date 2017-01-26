Татьяна Мардиросова. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, доктор Том!



Посмотрев видеоролик про вас, я задумалась о пути, который выбирают люди. Ведь ваша жизнь дома, в Нью-Йорке, скорее всего была бы комфортной и кинематографично красивой. Вечера представляются мне особенно уютными: в кресле, с книгой, под мягким светом лампы в оранжевом абажуре. За окном – теплый океанский ветер, темно-зеленые кроны деревьев, редкие гудки машин. В будни – работа, в выходные – семья и хобби. Красивая, гармоничная картинка и предсказуемо счастливая, комфортная жизнь. Наверняка именно так и живут те врачи, которые учились вместе с вами.



Каждый врач учится много лет для того, чтобы люди смогли доверить ему самое важное: свое здоровье, а иногда и жизнь. А дальше нужно решить: где, как, для кого работать. Кто-то выбирает спокойствие и безопасность и держится за это всю жизнь. А кто-то – делает неочевидный с точки зрения большинства выбор.



В чем же разница? Я много думала об этом, и мне кажется, что этих исключительных людей объединяют степень внутренней свободы, глубинного спокойствия, удовлетворенности и такое количество энергии, что ей невозможно не поделиться.



Такие герои, как вы, не должны быть безвестными. И мне, и многим другим очень важно знать, что где-то есть люди, которые даже рискуя собой готовы помогать тем, кто попал в беду. Ведь это вдохновит сотни, тысячи людей делать то же самое.



Доктор Том, о вас знает весь мир, и это тоже часть вашего служения. Счастливы ли вы? Ваша жизнь наполнена ежедневным тяжелым трудом, но возможно иногда вы чувствуете себя оторванным от остального мира. Этим письмом я хотела бы мысленно объединить вас с тысячами врачей, работающих так, как велит им сердце, врачей, которые неслучайно выбрали свою профессию. Уверена, вы знаете о том, что они есть в каждом уголке земного шара и чувствуете свою общность с ними.



Наверное не всем, но большинству людей судьба дает этот шанс: выбрать между комфортным, безопасным, и тем, что кажется правильным душе. И количество счастья в мире увеличивается, когда человек выбирает второе.



Судьбе было угодно, чтобы о вас узнали миллионы людей в разных странах, и вы получили поддержку – и деньгами, и добрыми мыслями, и благословениями. Пусть эта поддержка дает вам сил на то, чтобы день за днем делать выбор, который вы считаете верным.





