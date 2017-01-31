402 просмотров

Итоги конкурса «Письмо герою «Авроры»» будут объявлены 8 февраля


Фото: Aurora Prize


Ереван /Медиамакс/. Международная гуманитарная премия «Аврора» и Медиамакс сообщают, что результаты конкурса эссе «Письмо герою Авроры» будут объявлены 8 февраля - вместо объявленного ранее 1 февраля.

Данное решение обусловлено активностью участников конкурса, а рамках которого были опубликованы 444 эссе, на ознакомление и оценку которых потребуется дополнительное время.

Жюри конкурса состоит из представителей международной гуманитарной премии «Аврора» и Медиамакс. Председатель жюри – писательница Нарине Абгарян.

Эссе, представленные на армянском языке (318 работ), доступны здесь.

Представленные на английском языке работы (31) доступны здесь.

Эссе на русском языке (95) доступны здесь.

В конкурсе приняли участие граждане Армении, России, Украины, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Эстонии, США, Нигерии и Швейцарии.


Письмо герою «Авроры» | Январь 31, 2017 17:28
Итоги конкурса «Письмо герою «Авроры»» будут объявлены 8 февраля

Письмо герою «Авроры» | Январь 26, 2017 13:57
Татьяна Мардиросова. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 26, 2017 12:21
Елена Щетинина. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 26, 2017 11:35
Марина Матвейчук. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 26, 2017 11:12
Максим Кругляков. Письмо герою «Авроры»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017