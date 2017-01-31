Итоги конкурса «Письмо герою «Авроры»» будут объявлены 8 февраля

Ереван /Медиамакс/. Международная гуманитарная премия «Аврора» и Медиамакс сообщают, что результаты конкурса эссе «Письмо герою Авроры» будут объявлены 8 февраля - вместо объявленного ранее 1 февраля.
Данное решение обусловлено активностью участников конкурса, а рамках которого были опубликованы 444 эссе, на ознакомление и оценку которых потребуется дополнительное время.
Жюри конкурса состоит из представителей международной гуманитарной премии «Аврора» и Медиамакс. Председатель жюри – писательница Нарине Абгарян.
Эссе, представленные на армянском языке (318 работ), доступны здесь.
Представленные на английском языке работы (31) доступны здесь.
Эссе на русском языке (95) доступны здесь.
В конкурсе приняли участие граждане Армении, России, Украины, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Эстонии, США, Нигерии и Швейцарии.