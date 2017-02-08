Названы победители конкурса эссе «Письмо герою «Авроры»

Ереван /Медиамакс/. Международная гуманитарная премия «Аврора» и Медиамакс подвели итоги совместного конкурса эссе «Письмо герою Авроры».
Первое место заняло эссе Анны Меграбян. Победительница конкурса получит приз в размере 1 млн драмов.
На втором месте – работа Анастасии Агейченко, которая получит 500 тысяч драмов.
На третьем месте – эссе Джельетты Тонаканян, которая получит 300 тысяч драмов.
В состав жюри конкурса вошли представители международной гуманитарной премии «Аврора» и Медиамакс. Председателем жюри выступила писательница Нарине Абгарян.
Решением комиссии специальные призы будут присуждены Нареку Ашикяну, Сирануш Григорян и Ануш Диланян - они получат персональные приглашения на церемонию вручения премии «Аврора», которая состоится 28 мая в Ереване.
В целом на конкурс было представлено 444 эссе.
Эссе, представленные на армянском языке (318 работ), доступны здесь.
Представленные на английском языке работы (31) доступны здесь.
Эссе на русском языке (95) доступны здесь.
В конкурсе приняли участие граждане Армении, России, Украины, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Эстонии, США, Нигерии и Швейцарии.