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Предпосылок для прогресса в армяно-турецком вопросе нет


Рубен Сафрастян
Рубен Сафрастян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян сказал сегодня, что нет никаких предпосылок для прогресса в армяно-турецких отношениях.

Он сказал об этом на встрече с журналистами, отвечая на вопрос Медиамакс.

«Сложно рассчитывать, что в ближайшее время произойдет какой-то прогресс в армяно-турецких отношениях. В первую очередь это обусловлено тем, что Турция вовлечена в большие игры на Ближнем Востоке. Кроме того, в Турции существуют очень тяжелые внутренние проблемы, а в последнее время на фоне конституционных реформ обострилась также политическая борьба»,- сказал Рубен Сафрастян, предсказав еще большее обострение ситуации в Турции в этом году.

По словам тюрколога, правительство Эрдогана ни в коем случае не пойдет на налаживание армяно-турецких отношений.

Учитывая процессы, протекающие на Ближнем Востоке, по словам Рубена Сафрастяна, «пришло время, чтобы дипломатические каналы Армении начали действовать активнее, представляя свои подходы и требования».

«Тот факт, что исторически мы являемся ближневосточной страной, нас обязывает быть активнее в происходящих в регионе процессах. Нам нужно быть более мотивированными в нашей внешней политике»,- отметил Рубен Сафрастян.

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