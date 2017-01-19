Серж Танкян назвал Каро Пайляна «настоящим героем»

Ереван /Медиамакс/. Солист рок-группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку Каро Пайляна – депутата турецкого парламента армянского происхождения.

Каро Пайляна временно лишили права участвовать в заседаниях законодательного органа Турции из-за использования им слова «геноцид».



«Каро Пайлян – настоящий герой, потому что очень опасно говорить правду в обществе, которое способно нанести множество ответных ударов. В прошлом году мне выпала честь встретиться с ним. Мы с тобой, Каро», - заявил Серж Танкян.



Медиамакс отмечает, что Серж Танкян периодически выступает с жесткой критикой в адрес турецких властей. В частности, в апреле 2016 года он назвал президента Турции Эрдогана «глупцом».