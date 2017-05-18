В Ереване ищут пути для армяно-турецкого диалога

Ереван/Медиамакс/. В Ереванском государственном университете сегодня стартовала двухдневная научная конференция «Армения-Турция: поиск путей диалога», цель которой – создать площадку для обмена мнениями и диалога между армянскими и турецкими исследователями и студентами.

Руководитель отдела политики, экономики и информации делегации ЕС в Армении Дирк Лоренц, открывая симпозиум, отметил, что в вопросе улучшения армяно-турецких отношений очень важно участие общества.



В беседе с Медиамакс Дирк Лоренц подчеркнул, что нельзя считать Цюрихские протоколы исчерпанными в вопросе трансформации конфликта и установления стабильного мира.



«В Турции произошли Конституционные изменения, а в Армении сформирован новый парламент. В этом контексте в будущем возможно появление каких-либо сигналов», - сказал он.



По словам представителя ЕС, «чтобы найти пути сближения на официальном уровне не нужно ждать урегулирования карабахского конфликта и устранения разногласий по трагическим событиям 1915 года».



Доцент факультета истории Утрехтского университета (Нидерланды), турок по национальности Умит Унгор сказал Медиамакс, что «в деле налаживания армяно-турецких отношений не стоит полагаться на политиков».



По его словам, в обеих странах есть желание начать диалог и установить хорошие отношения.



«Думаю, в этом вопросе мы должны оказать небольшое давление на наши правительства», - сказал турецкий историк.



Научная конференция проводится в рамках программы «Второй этап поддержки процесса урегулирования Армения-Турция», которая финансируется из средств Европейского союза.