449 просмотров

В Ереване ищут пути для армяно-турецкого диалога


Фото: Делегация ЕС в Армении

Дирк Лоренц
Дирк Лоренц

Фото: Делегация ЕС в Армении


Ереван/Медиамакс/. В Ереванском государственном университете сегодня стартовала двухдневная научная конференция «Армения-Турция: поиск путей диалога», цель которой – создать площадку для обмена мнениями и диалога между армянскими и турецкими исследователями и студентами.

Руководитель отдела политики, экономики и информации делегации ЕС в Армении Дирк Лоренц, открывая симпозиум, отметил, что в вопросе улучшения армяно-турецких отношений очень важно участие общества.

В беседе с Медиамакс Дирк Лоренц подчеркнул, что нельзя считать Цюрихские протоколы исчерпанными в вопросе трансформации конфликта и установления стабильного мира.

«В Турции произошли Конституционные изменения, а в Армении сформирован новый парламент. В этом контексте в будущем возможно появление каких-либо сигналов», - сказал он.

По словам представителя ЕС, «чтобы найти пути сближения на официальном уровне не нужно ждать урегулирования карабахского конфликта и устранения разногласий по трагическим событиям 1915 года».

Доцент факультета истории Утрехтского университета (Нидерланды), турок по национальности Умит Унгор сказал Медиамакс, что «в деле налаживания армяно-турецких отношений не стоит полагаться на политиков».

По его словам, в обеих странах есть желание начать диалог и установить хорошие отношения.

«Думаю, в этом вопросе мы должны оказать небольшое давление на наши правительства», - сказал турецкий историк.

Научная конференция проводится в рамках программы «Второй этап поддержки процесса урегулирования Армения-Турция», которая финансируется из средств Европейского союза.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Май 18, 2017 16:39
Спикером парламента Армении избран Ара Баблоян

Армения-Турция | Май 18, 2017 15:17
В Ереване ищут пути для армяно-турецкого диалога

Политика | Май 18, 2017 13:19
Президент принял отставку правительства
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017