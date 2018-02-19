Президент Армении: Турция провалила историческую возможность

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что Турция провалила историческую возможность нормализации отношений с Арменией.
17 февраля Серж Саргсян принял участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, выступив с речью в ходе обсуждения по теме «Внутри или вне: страны между Россией и Европой». Медиамакс выделил некоторые отрывки из этого выступления.
О географии и судьбе
Как говорят, география – это судьба, но, думаю, это также биография. Мы это знаем по собственному опыту. В результате пройденного нами пути мы пришли к выводу, что геополитическая конкуренция не приводит ни к чему хорошему. Не пострадать от подобной конкуренции уже означает выиграть. Этот исторический опыт заложен в основу нашей политики.
Фото: Пресс-служба президента РА
Для Армении и многих других стран оказаться на перекрёстке интересов крупных геополитических центров – и вызов, и возможность. Когда эти центры находятся в противостоянии, интересы малых государств подчас игнорируются. Следовательно, наша задача - всегда стараться трансформировать вызовы в возможности посредством сопоставления сотрудничества и интересов.
О бреде и хорошем примере
Президент Алиев предъявляет территориальные претензии в отношении столицы Армении Еревана, называя её исторической азербайджанской территорией. Бред, конечно, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия.
Фото: Пресс-служба президента РА
Усилия, направленные на разрешение нагорно-карабахской проблемы, могут служить примером того, как Россия, ЕС и США могут позитивно сопоставлять свои позиции во имя международного мира и безопасности. Наше желание, чтобы подобные примеры проявлялись как можно чаще.
О провале исторической возможности
В годы Холодной войны Армения находилась на границе одного из двух противостоящих полюсов. Почти тридцать лет спустя после крушения Берлинской стены Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией. Такое впечатление, что время здесь остановилось.
Фото: Пресс-служба президента РА
Армения сделала всё для преодоления этой ситуации. Стартовавший по моей инициативе процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией мог создать новые возможности как для наших двух стран, так и для всего региона. Тем не менее, подписанные в 2009 году между Арменией и Турцией протоколы так и остались на бумаге. Турция не только не ратифицировала их, но и выдвинула не имеющие ничего общего с протоколами предварительные условия. Это было ни чем иным, как провалом исторической возможности.
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