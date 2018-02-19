Президент Армении: Турция провалила историческую возможность

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что Турция провалила историческую возможность нормализации отношений с Арменией.

17 февраля Серж Саргсян принял участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, выступив с речью в ходе обсуждения по теме «Внутри или вне: страны между Россией и Европой». Медиамакс выделил некоторые отрывки из этого выступления.



О географии и судьбе



Как говорят, география – это судьба, но, думаю, это также биография. Мы это знаем по собственному опыту. В результате пройденного нами пути мы пришли к выводу, что геополитическая конкуренция не приводит ни к чему хорошему. Не пострадать от подобной конкуренции уже означает выиграть. Этот исторический опыт заложен в основу нашей политики.



Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА