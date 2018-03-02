Ереван аннулировал армяно-турецкие протоколы

Ереван, Медиамакс. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня на заседании Совета безопасности об отказе от процесса ратификации подписанных в 2009 году армяно-турецких протоколов и об их аннулировании.

В своем вступительном слове Серж Саргсян отметил, что иницируя в 2009 году процесс нормализации армяно-турецких отношений, он руководствовался видением создания в регионе надежного и солидарного будущего.



«Армения сделала все возможное для того, чтобы не оставлять груз нормализации отношений с Турцией будущим поколениям. Однако после подписания протоколов Анкара вернулась к своим беспочвенным предварительным условиям, и не только не предприняла шагов для ратификации протоколов и их вступления в силу, но и не оставила никаких сомнений в том, что не собирается начинать данный процесс», - сказал президент.



Премьер-министр РА Карен Карапетян Фото: Пресс-служба президента РА