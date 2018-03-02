Ереван аннулировал армяно-турецкие протоколы

Ереван, Медиамакс. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня на заседании Совета безопасности об отказе от процесса ратификации подписанных в 2009 году армяно-турецких протоколов и об их аннулировании.
В своем вступительном слове Серж Саргсян отметил, что иницируя в 2009 году процесс нормализации армяно-турецких отношений, он руководствовался видением создания в регионе надежного и солидарного будущего.
«Армения сделала все возможное для того, чтобы не оставлять груз нормализации отношений с Турцией будущим поколениям. Однако после подписания протоколов Анкара вернулась к своим беспочвенным предварительным условиям, и не только не предприняла шагов для ратификации протоколов и их вступления в силу, но и не оставила никаких сомнений в том, что не собирается начинать данный процесс», - сказал президент.
Фото: Пресс-служба президента РА
Серж Саргсян напомнил, что еще в сентябре 2017 года он объявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что если Турция до начала весны не предпримет шагов для ратификации протоколов, «мы объявим их потерявшими силу».
По итогам состоявшегося обсуждения члены Совета безопасности единогласно высказались за приостановку процедуры подписания протоколов «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция» и «О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция».
Фото: Пресс-служба президента РА
Президент Армении заявил, что после заседания подпишет соответствующий указ и поручил главе МИД проинформировать турецкую сторону о том, что все обязательства, взятые Арменией в рамках протоколов, считаются потерявшими силу.
Серж Саргсян сообщил, что Армения в письменной форме проинформировала о своей позиции все стороны, которые присутствовали в октябре 2009 года в Цюрихе на церемонии подписания протоколов: президентов России, Франции, США и Швейцарии, президента Совета Европейского союза и генерального секретаря Совета Европы.
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