Армения и Греция расширят связи в сфере обороны

Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и Греции Виген Саргсян и Панайотис Камменос 19 декабря на встрече в Афинах обсудили повестку двустороннего сотрудничества.

Стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества и обмене опытом в ряде сфер, сообщает пресс-служба минобороны Армении.



Обсуждались также вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности.