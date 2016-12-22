Армения и Греция расширят связи в сфере обороны

Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и Греции Виген Саргсян и Панайотис Камменос 19 декабря на встрече в Афинах обсудили повестку двустороннего сотрудничества.
Стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества и обмене опытом в ряде сфер, сообщает пресс-служба минобороны Армении.
Обсуждались также вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности.
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