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Армения и Греция расширят связи в сфере обороны


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и Греции Виген Саргсян и Панайотис Камменос 19 декабря на встрече в Афинах обсудили повестку двустороннего сотрудничества.

Стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества и обмене опытом  в ряде сфер, сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Обсуждались также вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности.

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