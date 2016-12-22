Виген Саргсян предложил создать оборонное СП в Гюмри

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян считает актуальным создание армяно-российского оборонно-промышленного комплекса в Гюмри.

«Он мог бы стать платформой для налаживания делового, военно-технического сотрудничества между Россией и граничащим с Арменией Ираном - с выходом на традиционные для РФ рынки вооружений в сопредельных государствах. Создание рабочих мест в Гюмри на совместном военно-промышленном предприятии стало бы фактором улучшения демографической обстановки в городе и укрепления социальных связей местного населения с военнослужащими российской военной базы», - сказал Виген Саргсян в интервью изданию Lenta.ru.



Говоря о вооружении армянской армии, министр сказал, что «в рамках системы стратегического сдерживания мы продолжаем оснащать армию высокоточными средствами поражения, чтобы отбить у вероятного противника соблазн повторения военных авантюр».



«Вооруженные силы должны вносить свой вклад и в процесс развития экономики страны, трансформируясь из традиционного потребителя ресурсов в локомотив экономического прогресса. Для претворения этого замысла в жизнь в настоящее время мы работаем над трансформацией ВПК Армении из «закрытого клуба» в «открытое общество», где взаимовыгодно участвовать в различных серийных производствах и научно-исследовательских разработках смогут иметь не только местные, но и зарубежные предприятия и научные центры», - сказал Виген Саргсян.