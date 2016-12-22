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Правительство Армении создало Центр стратегических инициатив


Александр Хачатурян
Александр Хачатурян

Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении одобрило сегодня проект решения о создании фонда «Центр стратегических инициатив» и назначению его руководителем Александра Хачатуряна.

Фонд является некоммерческой организацией, не ставящей целью получение прибыли, которая будет заниматься сбором, разработкой, анализом долгосрочных стратегических программ по развитию экономики Армении, пакетов реформ и инвестиционных программ.

«Это та платформа, на которой будет формироваться наше видение, наши горизонты, наши представления о развитии экономики страны», - сказал премьер-министр Карен Карапетян.

Глава фонда Александр Хачатурян 4 октября текущего года был назначен помощником премьера Армении.

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