Правительство Армении создало Центр стратегических инициатив

Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении одобрило сегодня проект решения о создании фонда «Центр стратегических инициатив» и назначению его руководителем Александра Хачатуряна.
Фонд является некоммерческой организацией, не ставящей целью получение прибыли, которая будет заниматься сбором, разработкой, анализом долгосрочных стратегических программ по развитию экономики Армении, пакетов реформ и инвестиционных программ.
«Это та платформа, на которой будет формироваться наше видение, наши горизонты, наши представления о развитии экономики страны», - сказал премьер-министр Карен Карапетян.
Глава фонда Александр Хачатурян 4 октября текущего года был назначен помощником премьера Армении.
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