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Уже действуют станции по противодействию БПЛА противника


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Спроектированные Ереванским научно-исследовательским институтом средств связи станции уже служат в подразделениях ВС Армении, противодействуя беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника.

12 апреля текущего года Медиамакс писал, что Ереванский научно-исследовательский институт работает над разработкой специальных радиолокационный станций, которые будут фиксировать нарушающие границу беспилотники.

Директор Ереванского научно-исследовательского института средств связи, доктор технических наук Мгер Маркосян сообщил Медиамакс, что станции уже служат в подразделениях ВС Армении.

«Созданные нами локационные станции могут «видеть» и сопровождать БПЛА противника, давая точные координаты их положения и траекторию на расстоянии 20 км», - сказал он.

По словам Мгера Маркосяна, научная команда института сотрудничает с рядом компаний, и в результате этого сотрудничества скоро будут созданы новые системы.

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