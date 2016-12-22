Уже действуют станции по противодействию БПЛА противника

Ереван/Медиамакс/. Спроектированные Ереванским научно-исследовательским институтом средств связи станции уже служат в подразделениях ВС Армении, противодействуя беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника.

12 апреля текущего года Медиамакс писал, что Ереванский научно-исследовательский институт работает над разработкой специальных радиолокационный станций, которые будут фиксировать нарушающие границу беспилотники.



Директор Ереванского научно-исследовательского института средств связи, доктор технических наук Мгер Маркосян сообщил Медиамакс, что станции уже служат в подразделениях ВС Армении.



«Созданные нами локационные станции могут «видеть» и сопровождать БПЛА противника, давая точные координаты их положения и траекторию на расстоянии 20 км», - сказал он.



По словам Мгера Маркосяна, научная команда института сотрудничает с рядом компаний, и в результате этого сотрудничества скоро будут созданы новые системы.