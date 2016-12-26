На российской базе в Армении начались учения войск ПВО

Ереван /Медиамакс/. На дисцлоцированной в Армении российской военной базе начались тактические учения подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО).

В учениях участвуют более 100 военнослужащих и более 30 единиц автомобильной и бронетанковой военной специальной техники.



На показательных занятиях зенитчики совершили 150-и километровый марш по пересеченной местности на высокогорный полигон «Алагяз» и обратно.



В ходе выдвижения расчетами зенитных комплексов Бук М1-2 и зенитных ракетных систем С-300В отрабатывались задачи по отражению нападения условного противника, применившего оружие массового поражения.