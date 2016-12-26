936 просмотров

На российской базе в Армении начались учения войск ПВО


Фото: Пресс-служба российской военной базы


Ереван /Медиамакс/. На дисцлоцированной в Армении российской военной базе начались тактические учения подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО).

В учениях участвуют более 100 военнослужащих и более 30 единиц автомобильной и бронетанковой военной специальной техники.

На показательных занятиях зенитчики совершили 150-и километровый марш по пересеченной местности на высокогорный полигон «Алагяз» и обратно.

В ходе выдвижения расчетами зенитных комплексов Бук М1-2 и зенитных ракетных систем С-300В отрабатывались задачи  по отражению нападения условного противника, применившего оружие массового поражения.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Декабрь 26, 2016 16:27
Виген Саргсян выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Политика | Декабрь 26, 2016 15:44
Сейран Оганян: Апрельская война легитимизровала границы Арцаха

Армия и Полиция | Декабрь 26, 2016 11:05
На российской базе в Армении начались учения войск ПВО
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2016