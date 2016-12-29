4713 просмотров

Армянская сторона потеряла троих военнослужащих


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. В результате попытки диверсионного проникновения со стороны Азербайджана, предпринятой сегодня утром на участке государственной границы Армении к югу от села Чинари Тавушского марза, армянская сторона потеряла троих военнослужащих.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В Минобороны сообщили, что в ходе боя, защищая госграницу, погибли старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Наранян и Эрик Гарикович Абовян.

«Министерство обороны Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения армянской государственной границы со стороны Азербайджана. Вся ответственность за имевшую место провокацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в сообщении министерства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Декабрь 29, 2016 16:49
Ереван подтвердил наличие «неопровержимых доказательств»

Политика | Декабрь 29, 2016 16:33
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля 2017 года

Внешняя политика | Декабрь 29, 2016 15:15
Генсек ОДКБ назвал «провокацией» инцидент на границе Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2016