Ереван/Медиамакс/. В результате попытки диверсионного проникновения со стороны Азербайджана, предпринятой сегодня утром на участке государственной границы Армении к югу от села Чинари Тавушского марза, армянская сторона потеряла троих военнослужащих.



Эту информацию подтвердил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.



В Минобороны сообщили, что в ходе боя, защищая госграницу, погибли старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Наранян и Эрик Гарикович Абовян.



«Министерство обороны Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения армянской государственной границы со стороны Азербайджана. Вся ответственность за имевшую место провокацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в сообщении министерства.



