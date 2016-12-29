1382 просмотров

Азербайджан потерял сегодня до 7 солдат - Арцрун Ованнисян


Арцрун Ованнисян
Арцрун Ованнисян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян только что сообщил, что на данный момент обстановка на армяно-азербайджанской границе спокойная.

«Противник потерял до 7 военнослужащих. Вооруженные силы Армении осуществляют поисковые работы. С армянской стороны раненых нет», - сказал Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что в подобных ситуациях говорить о потере позиций и распространять дезинформацию неуместно.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Декабрь 29, 2016 16:49
Ереван подтвердил наличие «неопровержимых доказательств»

Политика | Декабрь 29, 2016 16:33
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля 2017 года

Внешняя политика | Декабрь 29, 2016 15:15
Генсек ОДКБ назвал «провокацией» инцидент на границе Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2016