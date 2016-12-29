Азербайджан потерял сегодня до 7 солдат - Арцрун Ованнисян

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян только что сообщил, что на данный момент обстановка на армяно-азербайджанской границе спокойная.

«Противник потерял до 7 военнослужащих. Вооруженные силы Армении осуществляют поисковые работы. С армянской стороны раненых нет», - сказал Арцрун Ованнисян.



Он отметил, что в подобных ситуациях говорить о потере позиций и распространять дезинформацию неуместно.