Азербайджан потерял сегодня до 7 солдат - Арцрун Ованнисян

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян только что сообщил, что на данный момент обстановка на армяно-азербайджанской границе спокойная.
«Противник потерял до 7 военнослужащих. Вооруженные силы Армении осуществляют поисковые работы. С армянской стороны раненых нет», - сказал Арцрун Ованнисян.
Он отметил, что в подобных ситуациях говорить о потере позиций и распространять дезинформацию неуместно.
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