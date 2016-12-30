На госгранице ночью было относительно спокойно

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 29 на 30 декабря на армяно-азербайджанской границе было относительно спокойно.

Об этом Медиамакс сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.



Он отметил, что ночью звучало несколько выстрелов.



Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Арцрун Ованнисян.