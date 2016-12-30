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На госгранице ночью было относительно спокойно


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В ночь с 29 на 30 декабря на армяно-азербайджанской границе было относительно спокойно.

Об этом Медиамакс сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что ночью звучало несколько выстрелов.

Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Арцрун Ованнисян.

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