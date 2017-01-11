exclusive
1914 просмотров

Энрико Априамов остается в госпитале


Энрико Априамов
Энрико Априамов

Фото: http://www.hayzinvor.am


Ереван/Медиамакс/. В Центральном клиническом военном госпитале продолжается лечение первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенанта Энрико Априамова.

Об этом Медиамакс сообшил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Утром 29 декабря на трассе Ереван-Арташат произошло ДТП с участием автомобиля Энрико Априамова.

Начальник госпитиаля Арам Асатурян добавил в беседе с Медиамакс, что состояние Энрико Априамова оценивается как стабильное и средней тяжести, восстановительное лечение продолжается.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Январь 10, 2017 15:14
Налбандян надеется на последовательность посредников

Армения-Турция | Январь 10, 2017 14:47
Предпосылок для прогресса в армяно-турецком вопросе нет

Письмо герою «Авроры» | Январь 10, 2017 13:55
Письмо герою «Авроры»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017