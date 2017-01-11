Энрико Априамов остается в госпитале

Ереван/Медиамакс/. В Центральном клиническом военном госпитале продолжается лечение первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенанта Энрико Априамова.

Об этом Медиамакс сообшил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.



Утром 29 декабря на трассе Ереван-Арташат произошло ДТП с участием автомобиля Энрико Априамова.



Начальник госпитиаля Арам Асатурян добавил в беседе с Медиамакс, что состояние Энрико Априамова оценивается как стабильное и средней тяжести, восстановительное лечение продолжается.