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Армения приняла участие во встрече военного комитета НАТО


Мовсес Акопян
Мовсес Акопян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Армянская делегация во главе с начальником Генштаба ВС Армении Мовсесом Акопяном приняла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе участие во встрече Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов.

В минобороны Армении отметили, что в рамках встречи состоялись два заседания - в форматах стран, участвующих в миссии «Решительное содействие» в Афганистане и в инициативе «Площадка взаимодействия».

Заседание в формате «Решительное содействие» было посвящено обмену мнениями и согласованию этапов в рамках военных обязательств стран коалиции в Афганистане.

В рамках заседания «Площадка взаимодействия» обсуждались вопросы, касающиеся международной стабильности, а также развития оперативной совместимости между НАТО и ВС стран-партнеров.

За заседаниями последовала встреча Мовсеса Акопяна с Председателем объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом, на которой обсуждались приоритеты армяно-американского сотрудничества в сфере обороны и перспективы их развития.

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