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Обсуждено сотрудничество Армении и ЕС в сфере обороны


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян принял сегодня представителя по вопросам всеобщей безопасности и обороны Службы внешних связей ЕС Клару Гансландт и главу делегации ЕС в Армении Петра Свитальского.

В минобороны Армении отметили, что Виген Саргсян приветствовал форум выпускников курса ЕС по Всеобщей безопасности и оборонной политике, который стартует в Ереване. 

Министр отметил важность учебных программ ЕС по вопросам безопасности и обороны, а также участия в них представителей минобороны Армении.

Были обсуждены вопросы, касающиеся отношений Армения-ЕС в сферах безопасности и обороны.

Первый замминистра обороны Армении Давид Тоноян, в свою очередь, принял сегодня посла МИД Литвы по особым поручениям Этвидаса Баярунаса, прибывшего в Ереван для участия в форуме.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Армении с ЕС и Литвой в сферах безопасности и обороны.

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