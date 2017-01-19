Обсуждено сотрудничество Армении и ЕС в сфере обороны

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян принял сегодня представителя по вопросам всеобщей безопасности и обороны Службы внешних связей ЕС Клару Гансландт и главу делегации ЕС в Армении Петра Свитальского.

В минобороны Армении отметили, что Виген Саргсян приветствовал форум выпускников курса ЕС по Всеобщей безопасности и оборонной политике, который стартует в Ереване.



Министр отметил важность учебных программ ЕС по вопросам безопасности и обороны, а также участия в них представителей минобороны Армении.



Были обсуждены вопросы, касающиеся отношений Армения-ЕС в сферах безопасности и обороны.



Первый замминистра обороны Армении Давид Тоноян, в свою очередь, принял сегодня посла МИД Литвы по особым поручениям Этвидаса Баярунаса, прибывшего в Ереван для участия в форуме.



На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Армении с ЕС и Литвой в сферах безопасности и обороны.